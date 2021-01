Policía de Gijón recibe la llamada de una señora que pide que desinfecten un banco de la calle para sentarse

Hay llamadas que parecen una broma telefónica, pero no lo son. Eso debió de pensar el agente de la Policía en Gijón que descolgó el teléfono y escuchó a una señora que le pedía ayuda para desinfectar un banco en la vía pública. "Buenos días, me iba a sentar en un banco del Muro (de la playa de San Lorenzo), se acaba de levantar gente y no hay nadie para desinfectarlo. Me dicen que llame a EMULSA (la Empresa Municipal de Limpieza), pero no me coge nadie, ¿qué puedo hacer?".

La respuesta del agente fue clara: "Siga caminando". Sin embargo, la mujer relata su situación: "Es que voy caminando con mi madre de 97 años", explica al policía, que empieza a perder la paciencia, pero no las formas: "Siéntese donde usted crea que está desinfectado, no se puede llamar para estas cosas".

La mujer, que parece preocupada, vuelve a insistir: "Como cuando me siento en una cafetería, me tienen que desinfectar la mesa y la silla, pregunto cuál es la diferencia. ¿A quién llamo? ¿A Barbón?". Ante la sensación de que la llamada no va encaminada hacia buen término, el agente opta por zanjarla: "Llame a ese señor o a quien quiera, pero no llame aquí para reírse de nosotros, porque la Policía Local es un servicio serio", sentencia.