RENFE suspende este martes 24 servicios de Cercanías por falta de maquinistas

Segundo día de caos en las comunicaciones en el centro del Principado. Las obras en la autopista Y afrontan su segundo día de cortes, a lo que se le ha unido la supresión de servicios de Cercanías. Un cóctel que se entremezcla con una semana en la que se recupera la actividad normal en el día a día en las escuelas.

Las autoridades recomiendan utilizar el transporte público para aliviar el tráfico en la autopista por las obras de asfaltado, pero las cancelaciones de servicios por parte de RENFE complican las cosas. Este martes son hasta 24 servicios los que están suspendidos. La causa es la falta de maquinistas. La compañía asegura que la causa es la acumulación de una decena de bajas inesperadas. La plantilla es de 80 maquinistas y hay 10 bajas, dos de ellas de este mismo lunes. Anuncia la compañía que ya está activando los procesos de movilidad interna para cubrir las plazas.

Los sindicatos denuncian que la plantilla está al límite, que no es un hecho puntual y que las cosas van a seguir empeorando en el futuro a corto y medio plazo. Daniel Quince es secretario del sindicato de maquinistas: "Esto es el principio. A partir del 1 de diciembre hay que jubilar a seis maquinistas y no hay repuesto para ellos. No hay suficiente personal para sacar el servicio. La situación a partir de diciembre va a ser caótica, no vamos a poder dar servicio con normalidad. Hemos reclamado ya toda la gente que nos hace falta para toda Asturias. Entre 30 y 40 maquinistas. A ver si la empresa nos hace caso".

El Principado considera la situación de "inaceptable" y exige responsabilidades en voz de Adrián Barbón: "Le pido al Ministerio de Transportes que actúe para solucionar esta carencia de profesionales". Pero también cuestiona la coincidencia de tantas bajas: "Es raro. Esta falta de tantos maquinistas en un momento determinado, en este momento en el que todo el mundo sabía de los cortes de la Y. Me llama la atención".

También ha llegado la reacción del alcalde de Oviedo. Alfredo Canteli pide a Barbón que tome medidas y habla de "descoordinación": "Demuestra una gran descoordinación por parte de los que están haciendo las obras del tercer carril. Tuvimos todo el verano y lo hacen ahora. Y paralelamente no hay maquinistas. No lo entiendo. Es un déficit de gestión brutal en todo lo que se refiere a Asturias".

Y los que lo sufren son los usuarios, que ven como nuevamente se quedan sin servicios de Cercanías: "Ya van con diez minutos de retraso. Llamé por teléfono y me dijeron que el de las 09:20 no pasó. Dijeron que no iba a pasar. Hay que llamar cada día para ver cómo está el horario y ver si van o no van a venir. Me parece vergonzoso".