Remiten a la Fiscalía nueve cajas con documentos vinculados a Álvarez-Cascos

La Fiscalía del Principado de Asturias ha recibido nueve cajas de documentación que, según la fundación remitente, estaría relacionada con la causa judicial que se sigue contra Francisco Álvarez-Cascos por haber cargado presuntamente 7.793 euros de gastos personales a las cuentas de Foro Asturias.



La fiscal superior de Asturias, María Esther Fernández, ha designado al fiscal de la Sección de Delitos Económicos Enrique Valdés-Solís como instructor para analizar el contenido de las cajas, a la vez que le ha pedido que requiera más información a la fundación remitente para que aclare la relación de esta documentación con las diligencias previas que tramita el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo en la causa por delito continuado de apropiación indebida.



En este procedimiento, que está en el juzgado en fase de investigación, la Fiscalía solicita dos años de cárcel para el exministro, ex presidente del Principado e impulsor de Foro Asturias.



LA FISCALÍA PIDE ACLARACIONES AL REMITENTE



La Fiscalía pide al remitente de esta documentación que especifique “a quién y por qué hechos concretos” quiere formular denuncia y solicita además que elabore un índice de los documentos aportados, indicando el objeto de cada uno, dado que "no es posible conocer ni entender la misma sin una mínima explicación" de su contenido, ha informado este martes el Ministerio Público en un comunicado.



La Fiscalía recibió el pasado 30 de enero un oficio del fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada acompañado de la documentación presentada por un representante de la fundación denunciante.



En concreto, se trata de nueve cajas que contienen escrituras públicas, innumerables facturas y contratos de alquiler, pero según expone la Fiscalía, toda esta documentación no viene acompañada de ninguna denuncia, ni índice, ni descripción del contenido, ni tampoco de su supuesta relación con el procedimiento que se sigue judicialmente contra Álvarez-Cascos.



El Ministerio Fiscal no entiende que, "a falta de más explicaciones”, esté acreditada la relación de la documentación con las diligencias previas del juzgado ovetense.



No obstante, advierte de que en este momento procesal al no estar aún señalado el juicio sería “improcedente” su incorporación a la causa, ya que se requeriría “hacer una valoración de la pertinencia, idoneidad y necesidad de la prueba”.



LA FISCALÍA DESCARTA DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN AUXILIARES



La Fiscalía también descarta abrir unas diligencias de investigación auxiliares y puntualiza que además se desconoce si se trata de hechos nuevos, diferentes a los que dieron origen a las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, y que podrían dar origen a la incoación de unas nuevas diligencias de investigación preprocesal.



María Esther Fernández recuerda que al no especificar el contenido de la denuncia podría tratarse de una denuncia de carácter general cuyo objeto, “lejos de perseguir un hecho delictivo concreto”, señala, tenga por exclusiva finalidad indagar la conducta o actividad de una o varias personas “que se presumen peligrosas o potenciales delincuentes, atendidos sus antecedentes o su forma de vida, actual o pasada”.



Unas denuncias que, según explica, no darán lugar a la incoación de diligencias de investigación, según establece la circular 2/2022 de la Fiscalía General del Estado. EFE