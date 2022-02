La regasificadora de El Musel podría verse afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha opinado este viernes que Europa va a tener que reforzarse y hacerse más autónoma en cuestiones energéticas, a lo que ha apuntado que parece claro que pasa por potenciar energías renovables e, incluso, ha apuntado que la situación causada por el conflicto bélico Rusia-Ucrania quizás sí pueda influir en que se ponga en marcha la regasificadora de El Musel.

"Quizás sea un elemento que pueda detonar que se ponga en marcha la regasificadora, que es positivo para Gijón", asegura la alcaldesa, pero matiza que "una guerra, aunque la ciudad saque ese rédito, nunca es positiva".

"No nos podemos olvidar nunca de que está muriendo gente", ha indicado, no obstante, para recalcar después que si bien si se pusiera en marcha la regasificadora sería positiva, no así el motivo por el que se haría. "Es terrible", ha insistido sobre la pérdida de vidas y la situación en Ucrania.

"Invadir un país a mí me parece inconcebible", ha remarcado González, en declaraciones a los medios de comunicación en el complejo deportivo de Las Mestas, durante la visita al mismo del secretario de Estado de Deporte.

Para la regidora gijonesa, está claro que a los problemas energéticos y de distribución de energía eléctrica, se añade ahora otro elemento que va a influir negativamente en los precios de la energía.

En todo caso, ha insistido en que sabiendo que habrá repercusiones económicas negativas, sobre todo en el coste de la energía, no se puede ocultar que lo peor es que se esté invadiendo a un país y se esté matando gente. Es por ello, ha animado a no reducir solo a una cuestión de un gaseoducto.

"Es inconcebible que la prepotencia y la fuerza quieran imponerse a un país soberano", ha reiterado la alcaldesa, quien ha confesado el "shock" emocional y de principios por el ataque de Rusia a Ucrania,

Unido a ello, ha apuntado que cuando se había logrado acabar con los bandos existentes durante la denominada Guerra Fría, de momento descubrimos que todo es demasiado "inestable" y que hay ansias de someter a un país soberano.

González ha indicado, asimismo, que a las 19.00 horas de este viernes, en los jardines del Náutico, hay una concentración "pacífica" de las personas de origen ucraniano que viven en Gijón para manifestar su rechazo y concitar la solidaridad de la ciudad con el pueblo ucraniano. A la misma, acudirá la concejala de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento, Carmen Saras.