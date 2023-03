El rector asegura que el techo de cristal en la Universidad de Oviedo sigue estando muy presente

Dentro de su programa de actos en torno a la celebración del 8M, la Universidad de Oviedo celebra este miércoles el acto institucional con una jornada dedicada a analizar la relación entre mujer y deporte. Antes de iniciarse la misma, el rector Ignacio Villaverde ha recordado que el techo de cristal en la Universidad sigue estando muy presente y las cifras que están ahí deben preocuparnos a todos.

"A las mujeres aún les cuesta esa incorporación a los niveles de alta gestión en buena medida por las circunstancias que les toca vivir a nuestras compañeras", ha indicado el rector, que ha destacado que "las cifras son muy evidentes".

Así, pese a que el 50% del profesorado de la Universidad de Oviedo son mujeres, en el caso de los puestos de profesores catedráticos tan sólo un tercio de ellos está ocupado por ellas. "¿Cómo es posible que sólo un tercio de las mujeres alcance la condición de catedrática?", ha planteado el rector que ha añadido que pasa lo mismo con el caso de varones que consiguen los sexenios frente al número de mujeres.

Ha indicado Villaverde que la Universidad "no deja de ser una expresión de las sociedades en las que están" y por lo tanto esa "vieja universidad masculinizada y machista que hace no mucho veía incluso con pavor los estudios de género era la expresión de un momento social". Por eso ha insistido en la necesidad de hacer un esfuerzo como cabeza tractora del progreso y uno de ellos es la igualdad.

DEPORTISTAS POR LA IGUALDAD

En la mesa redonda participaron varias deportistas asturianas han debatido sobre relación entre mujer y deporte. Una de las participantes ha sido la presidenta del Balonmano La Calzada, Manuela Fernández, que ha incidido en que es necesaria una mayor visibilidad de las mujeres deportistas porque ha asegurado que "el deporte está todavía muy lejos de alcanzar esa igualdad entre hombres y mujeres".

"La referencia de mujeres en puestos de gestión deportiva es muy escasa", ha indicado Fernández, que ha asegurado que una de las cosas que cuesta más a las mujeres deportistas no son los resultados sino el conseguir el apoyo y el patrocinio suficiente para poder competir.

La montañera Rosa Fernández ha coincidido en destacar también esa mayor dificultad de las mujeres deportistas frente a los hombres para lograr el apoyo necesario para el desarrollo de su carrera deportiva.

"Yo he escalado las 7 cumbres en 2006, la primera española que lo hizo y no hay otra española, Edurne Pasaban ha hecho los 14 ochomiles y no hay patrocinio para que otra española haga los 14 ochomiles, en cambio cuantos hombres han escalado las siete cumbres y los 14 ochomiles, creo que el ejemplo está claro", ha dicho.