Rápido y fácil: refréscate con estos helados caseros

Con la llegada del calor y el verano... ¿A quién no le apetece un helado? Pero no siempre nos acordamos de comprarlos o cuando abres el congelador, descubres que alguien se ha comido el último que quedaba. No te preocupes, COPE te ofrece algunas recetas para hacer helados en casa, de forma rápida y sencilla.

Helado de vainilla

Te hacen falta 400 gramos de leche condensada, 480 mililitros de nata para montar (35% materia grasa) y una cucharadita de esencia de vainilla. Solo tienes que mezclar en un bol la leche condensada y la esencia de vainilla. Por otra parte, montas la nata. Y solo tienes que mezclarlo con todo, con cuidado de que no te baje la nata, hasta que quede una mezcla homogénea sin grupos. Mete la mezcla tapada en el congelador unas 5 horas.

Helado de chocolate

Te hacen falta 400 mililitros de nata para montar, 100 mililitros de leche y 350 gramos de chocolate negro. Ralla 275 gramos de chocolate negro y ponlo con la leche en un bol al baño maría hasta que se funda y déjalo templar (que no esté caliente pero que no llegue a solidificarse). Por otra parte, montas la nata y la mezclas con el chocolate con movimientos envolventes para que no se baje la nata. Trocea en dados pequeños el resto del chocolate e incorpóralo a la mezcla. Tapa y congela durante, al menos, 6 horas.

Helado de plátano y cacahuete

Te hacen falta dos plátanos maduros y cuatro o cinco cucharadas de crema de cacahuete. Pela, trocea y congela dos plátanos (es recomendable que lo hagas un día antes de la elaboración del helado). La receta es tan sencilla como mezclar en una batidora el plátano congelado con la crema de cacahuete. Vete incorporándola en función de la textura que quieras. Puedes consumir el helado directamente o volver a meterlo en el congelador.

Helado de crema de avellana/chocolate (¡ojo, lleva alcohol!)

Te hacen falta 400 gramos de leche condensada, 400 mililitros de nata para montar, 150 gramos de Nutella o Nocilla y 50 mililitros de licor de avellana. Solo tienes que mezclar en un bol la leche condensada, la Nutella o Nocilla y el licor de avellana. Por otra parte, montas la nata. Y tienes que agregar la mezcla con movimientos envolventes. Tapamos el bol y lo congelamos durante 6 horas antes de servir.

Helado de Oreo

Te hacen falta 400 mililitros de nata para montar, 100 mililitros de miel o sirope de ágave y 10 galletas tipo Oreo. Montas la nata con unas varillas e integras, poco a poco, la miel o el sirope. Después, incorporas las galletas troceadas, tapas la mezcla y la metes en el congelador como mínimo 6 horas.