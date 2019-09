¿A quién votarían los asturianos si hay nuevas elecciones?

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha difundido este jueves un nuevo estudio con datos electorales que indica que, a la pregunta a qué partido votaría su hubiera nuevas elecciones generales, en Asturias, el 27,3% de los asturianos votaría al PSOE --en los últimos comicios obtuvo el 33,13% de los votos--, el 11,9% al PP --frente al 17,91% (de la coalición PP-Foro)--, el 11,4% a Unidas Podemos --frente al 17,15%-- y el 6,1% a Cs --16,71%--, informa Europa Press.

El 17,8 por ciento de los encuestados ha respondido que aún no lo sabe, mientras que el 10 por ciento de los encuestados ha dicho que no votaría. Mientras, el 9,3% no ha contestado a la pregunta.

Por su parte, sería un 2,8% el porcentaje de encuestados que votarían en blanco, mientra que Vox obtendría el 1,9% de los votos --11,49% en las últimas elecciones--, Pacma un 0,7% u a otro partido un 0,7%.

Si se suma el grado de simpatía y voto, el porcentaje de apoyo al PSOE asciende al 33,4%, al PP al 13,8%, Unidos Podemos se sitúa en el 13,3%, Ciudadanos en el 7% y Vox en el 2,3%.

El CIS revela también que los asturianos suspenden a todos los líderes políticos, con Pedro Sánchez (PSOE) como el mejor valorado con una nota de 4,7 sobre 10, y Santiago Abascal (Vox) como el peor valorado, con un 2,2. Por su parte Pablo Casado obtiene un 3,2, Alberto Garzón un 3,6, mientras que Albert Rivera y Pablo Iglesias empatan con un 3,4.

BUENA PARTE DE LOS BALEARES SIENTEN DESCONFIANZA HACIA LA POLÍTICA

El estudio del CIS apunta que buena parte los asturianos sienten desconfianza hacia la política. 'Desconfianza' es el sentimiento principal que la política inspira a los encuestados, con un 27,8% de las respuestas, y un 1405% también lo escogió en segundo lugar. Un 18,5% apuntó que le despierta 'interés', y un 11,2%, 'compromiso'.

Asimismo, la mayor parte de los encuestados en el Principado califican de 'mala' (36,7%) o 'muy mala' (31,3%) la situación política de España. En cuanto a la situación económica, la mayoría de los asturianos consideran que es 'regular' (45,3%), mientras que un 33,2% dice que es 'mala' y un 14,5% 'muy mala'.