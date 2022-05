¿Quién tiene la culpa de que Danone se vaya de Asturias?

Los trabajadores de la fábrica que Danone tiene en Salas ya han asumido que la multinacional se irá de Asturias a finales de año, que trasladará la producción a Francia y que la decisión no tiene marcha atrás. "Sabemos de sobra que cuando Danone toma una decisión no hay marcha atrás", ha afirmado el secretario del comité de empresa, Juan Carlos García. El presidente del Principado, Adrián Barbón, no acepta, sin embargo, que la compañía se vaya y confía en revertir los planes de la empresa.

Barbón rechaza "de plano" el cierre y “confío en revertir el anuncio de desinversión” y dar paso a una alternativa que mantenga la producción y el empleo en la comarca suroccidental.

El presidente del Principado, que se enteró de los planes de Danone a través de los medios de comunicación, achaca a la “avaricia empresarial” la decisión de Danone porque “quieren destruir puestos de trabajo para ahorrar". El Partido Popular, sin embargo, considera que el Gobierno regional es el culpable de que la empresa Danone haya decidido cerrar su fábrica de Salas.



“No puede decir que la culpa es de la empresa, la culpa es del Gobierno de Barbón”, ha afirmado el portavoz adjunto del PP, Pablo González, que considera que “lo que tiene que hacer cualquier gobierno es saber qué quiere hacer la empresa” y “tiene que estar pendiente” de lo que pasa en su territorio con las empresas y saber qué es lo que necesitan.



El parlamentario, que ha deseado que las gestiones que impulse el Principado permitan que la compañía se quede, ha abogado por investigar por qué la compañía se quiere ir a Francia.



“Lo importante para Asturias es que sea competitiva y hoy por hoy no compite” ni en impuestos, ni en burocracia, ha denunciado González, quien ha criticado que el equipo del presidente, Adrián Barbón, está “a otras cosas”, lo que lleva a perder oportunidades.