¿Quién sujeta el cubata al consejero de Industria del Principado?

El debate no ha sido en el bar sino en el parlamento asturiano. El consejero de Industria, Enrique Fernández, ha tenido que escuchar las críticas de la oposición por el cierre de Danone y el aumento del paro que registró la comunidad autónoma en el primer trimestre del año. El diputado de Vox, Ignacio Blanco, había interpelado a Fernández sobre los datos de la EPA y argumentaba que “los jóvenes y las mujeres son los más castigados por sus políticas". El tono crítico de Blanco le llevó a decir que “es usted el consejero de desempleo” porque ocho mujeres pierden a diario su empleo con el Gobierno socialista asturiano.

Ante los ataques de VOX, Fernández acusaba a la formación que lidera Santiago Abascal de no desvelar sus políticas para el mercado laboral. “No le he escuchado ninguna propuesta, se limitan a decir que nosotros lo haremos mejor aunque a mí me hace más gracia la versión de los jóvenes: sujétame el cubata que voy yo y lo arreglo”.

La expresión utilizada por el consejero no pasó desapercibida para el diputado del Partido Popular, Pablo González, que justo después interpelaba al consejero sobre la deslocalización de empresas por el cierre de la planta de Salas anunciado por Danone. “Hace tres años que le pregunté por lo mismo y me dijo que le sujetara el cubata y aquí sigo, las empresas se siguen yendo porque el Gobierno de Barbón tiene una alergia bestial a competir y somos incapaces de captar nuevas inversiones, pero sujeto el cubata".

González lamentó que las soluciones que proponen en el Principado sean "meramente burocráticas" porque "ustedes se niegan a competir y esto hoy va de competir", ha dicho el diputado del PP, que ha lamentado que el Gobierno asturiano se niegue a debatir sobre como mejorar esa competitividad con una rebaja de impuestos y menos burocracia.