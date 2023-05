¿Quién plancha y hace las 'chapucillas' en casa de los candidatos autonómicos?

Los candidatos de los siete principales partidos que concurren a estas elecciones autonómicas desvelan, en un cuestionario elaborado por EFE, su relación con las labores del hogar y las 'chapucillas' domésticas.

Ante las preguntas "¿Qué es lo primero que hace cuando llega a casa? ¿Cómo se lleva con las labores del hogar? ¿Plancha, friega, cocina, sabe hacer 'chapucillas' domésticas?", los cabezas de lista asturianos han respondido esto:

Adrían Barbón (PSOE)

"Madrugo mucho y suelo volver tarde de trabajar, así que no tengo mucho tiempo y no podría con todo sin la ayuda de mi familia. A diferencia de muchos, la plancha es quizás la que más me gusta y me relaja".

Diego Canga (PP)

"Ponerme las zapatillas y beber una cerveza. Bastante bien. Hago las labores domésticas con toda naturalidad".

Manuel Iñarra (Cs)

"Poner las zapatillas y un chándal o ropa deportiva. No tengo ningún problema con las labores del hogar, me relajan. Me encantan las chapucillas domésticas… quizás lo que más me cuesta sea lo de planchar".

Covadonga Tomé (Podemos)

"Quitarme los zapatos. Me dan pereza, pero hay que hacerlas. Sí, claro".

Ovidio Zapico (IU-CA)

"Hago lo que hace cualquier persona normal que llega a su domicilio por lo general después de más de 12 horas de trabajo fuera de su hogar".

Carolina López (Vox)

"Después de trabajar 10 o 12 horas diarias como autónoma, me encanta llegar a casa y relajarme aunque muchas veces tengo que seguir trabajando. Supongo que, como a todo el mundo, unas nos gustan más y otras menos pero no queda más remedio que hacerlas. Aunque no es mi pasión, friego cocino, plancho y, si toca alguna chapucilla, no se me caen los anillos".

Adrián Pumares (Foro)

"Si Silvia está en casa, lo primero que hago es darle un beso, si nuestra perra no pide los mimos antes que nadie. Llevo mejor las labores del hogar que las chapucillas. La manitas de la casa es, sin ninguna duda, mi mujer".