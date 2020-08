Queso Gamonéu, el señor de Picos de Europa

Hablar de un queso de altura es hablar del Queso Gamonéu. No en vano, es uno de los pocos quesos en España que se elabora a tanta altitud, concretamente la variedad del Puerto. Son dos las variantes de esta delicia asturiana; el Gamonéu del Puerto y el del Valle. Ambos se gestan y producen en la vegas y majadas de los Picos de Europa. No se sabe con exactitud como surgió la elaboración del queso Gamonéu, aunque generación tras generación se ha ido heredando la sabiduría de sus antecesores para elaborar este manjar. El Gamonéu del Puerto se elabora de junio a septiembre en los puertos altos de los concejos de Onís y Cangas de Onís, siendo la más estacional de las dos variantes, mientras que la del Valle, no es estacional, ya que durante todo el año en las aldeas y pueblos se trabaja para producir esta variedad. El queso Gamonéu que toma su denominación de los pueblos Gamonéu de Cangas y Gamonéu de Onís, fusiona tres leches: de vaca, de cabra y de oveja. Una de las maneras, no sólo de saborearlo, sino de vivirlo es adentrarse en la ruta del queso Gamonéu con un recorrido por sus dominios, con una primera parada en Benia de Onís, capital del concejo, y donde el último domingo de octubre se celebra el Certamen del Queso Gamonéu, convirtiéndose en un evento tradicional y costumbrista. Dejando Benia de Onís, se toma dirección a los pueblos de Gamonéu de Onís y de Cangas, pasando por aldeas tan típicas como Bobia Baxu o Bobia d'Arriba, para llegar a Demués, donde se toma una pista que conduce a la majada de Soñin y de ahí a Belbín, pudiendo gozar con las espectaculares vistas de la Vega de Comella. Por ello, lo que nos ofrece el Queso Gamonéu, no sólo es sabor y tradición, sino también por los paisajes de los que se puede disfrutar y por la hospitalidad de las gentes que uno se va encontrando en el camino.