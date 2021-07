Queipo (PP) en COPE: “Lo que Barbón le ha hecho al ocio nocturno es inmoral”

“El problema no está en el interior de los bares, está fuera porque nadie vigila los botellones”. Son palabras del secretario general del PP de Asturias, Álvaro Queipo, que en una entrevista en COPE ha criticado la decisión del Gobierno del Principado de cerrar, de nuevo, el ocio nocturno “en vez de vacunar a los jóvenes”.

Queipo arremete contra el Ejecutivo regional por “señalar” a los bares de copas y discotecas como responsables del aumento de contagios “a pesar de cumplen todas las medidas y lo están haciendo bien”. A su entender, el Principado los ha cerrado para lavar su imagen de cara a la galería. “Lo que Barbón le ha hecho al ocio nocturno es inmoral”.

Preguntado por la posibilidad de recuperar el toque de queda, como están haciendo otras comunidades autónomas, Queipo opina que debería ser “la última medida a tomar” porque sería "lo más dañiño".

Al número dos de los populares asturianos también le preocupa que el Gobierno del Principado no tenga una estrategia para captar fondos europeos para la recuperación tras la pandemia. “No han hecho ni una sola manifestación de interés, el dinero no va a llover del cielo y, mucho menos, si uno no lo pide”. En ese sentido, asegura que “el Gobierno de Barbón no tiene ningún plan para Asturias” y que las consejerías van "improvisando semana a semana".

Queipo también se ha referido en los micrófonos de COPE al paso fugaz de Pedro Sánchez por Asturias para asistir a la presentación de las inversiones que va realizar ArcelorMittal. Lo considera un “gesto más de propaganda” y espera que el “espectáculo” de Veriña no se traduzca en una reducción de la producción y del empleo. “Nos gusta la economía verde pero nos preocupa que todas las inversiones europeas se puedan concentrar en una empresa”.