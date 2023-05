¿Qué harían los candidatos asturianos si les tocase la lotería?

Los candidatos de los siete principales partidos que concurren a estas elecciones autonómicas muestrany, en un cuestionario elaborado por EFE, en qué se gastarían el dinero del premio de la Lotería. Ante la pregunta "¿Qué haría si le tocase la lotería?", los cabezas de lista han respondido así:

El presidente del Principado y candidato a la re-elección por el PSOE, Adrián Barbón, explica que "pagaría la hipoteca, repartiría con mi familia e intentaría invertir en algún proyecto o iniciativa que beneficie a mi pueblo, Laviana". El cabeza de cartel del PP, Diego Canga, asegura que "ya me ha tocado la lotería con la mujer y las hijas que tengo".

No se muestra muy confiado el candidato de Ciudadanos, Manuel Iñarra, que reconoce que "no tengo mucha suerte yo", pero si le tocase la lotería, "emprendería en temas relacionados con el voluntariado social y de ayuda a los demás". Sigue la misma línea, desde Podemos, Covadonga Tomé: "Un proyecto de cooperación bonito en algún lugar de Latinoamérica o África Subsahariana", asegura.

Ovidio Zapico, candidato de Izquierda Unida, explica que "solo juego en Navidad y compro por solidaridad con organizaciones sociales, politicales, sindicales, deportivas, culturales. El dinero, por fortuna, no mueve mi vida ni mis deseos". Tampoco es muy de juegos de azar el cabeza de lista de Foro Asturias, Adrián Pumares: "No acostumbro a jugar a la Lotería, así que es difícil que me toque, pero no tengo grandes caprichos, así que no haría ningún gasto extraordinario".

La candidata de Vox, Carolina López, explica que "como cualquier persona a la que le toque la lotería de clase media como yo, lo destinaría a tapar agujeros y ayudar a mi familia".