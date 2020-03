¿Qué debes hacer si se cancela un vuelo por el coronavirus?

El presidente de la Unión de Consumidores del Principado de Asturias, Dacio Alonso, ha instado este lunes a los usuarios afectados a presentar reclamaciones por cancelaciones de reservas de vuelos, hoteles o viajes por el coronavirus.

Tras mostrar la “confianza absoluta” en el sistema sanitario y destacar el liderazgo de la Consejería de Salud y del Ministerio de Sanidad, Alonso ha asegurado que la reclamación es “el mejor mecanismo” de los ciudadanos para ver resarcidos sus derechos.

Si la aerolínea cancela el vuelo...

Alonso ha explicado que las compañías que cancelen vuelos por motivo de fuerza mayor (como el Covid-19) podrían estar exentas de indemnización, aunque ha animado a "reclamar siempre, luego ya veremos en qué queda". Según el presidente de UCE Asturias, "la gente está muy confusa porque cuando llaman a las aerolíneas, estas echan balones fuera".

Si tú decides no volar...

Precisamente, la causa de fuerza mayor que libera a la compañía de indemnizaciones en caso de vuelos cancelados, debería ser suficiente para que las familias tengan derecho al reembolso del dinero de sus billetes en caso de que quieran cancelar reservas por no querer entrar en riesgo, según Dacio Alonso, de la Unión de Consumidores del Principado de Asturias: "El usuario que dice que, con la que está cayendo, no me atrevo a hacer un viaje porque puede tener consecuencias, debe pedirle a la compañía que le reembolse el precio del billete; pero las aerolíneas se están resistiendo".

Asturias, 10 casos a primera hora de este lunes

Hasta primera hora de este lunes, el coronavirus ha afectado a 10 personas en Asturias. Nueve de ellas presentan síntomas leves. El más grave es el primer caso diagnosticado, el de un escritor gijonés que permanece "estable dentro de la gravedad" en el área de aislamiento del HUCA.