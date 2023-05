Pumares vota y aspira a que Foro sea decisivo en la Junta esta legislatura

El candidato de Foro Asturias a la Presidencia del Principado, Adrián Pumares, ha indicado que "no nos cabe duda" de que su formación va a obtener unos resultados que le permitan ser "decisivos" durante esta legislatura. Además, se ha mostrado convencido de que Carmen Moriyón será la próxima alcaldesa de Gijón.

Pumares ha acudido a ejercer su derecho al voto en el Colegio Público Elena Sánchez Tamargo, en Laviana, y en declaraciones a los medios ha afirmado que "no nos cabe duda de que vamos a hacer posible el cambio que Asturias necesita y que vamos a ser decisivos durante los próximos años en la Junta General y también para decidir el Gobierno del Principado".

Sobre los resultados en Gijón, no ha dudado de que el trabajo que realizó Carmen Moriyón durante ocho años en la alcaldía le permitirá obtener "mayoría absoluta". "No me cabe duda de que vamos a tener grandes resultados en gran parte de Asturias y sobre todo en Gijón", ha indicado.

En ese sentido, Pumares ha señalado que desde Foro han hecho "todo lo que estaba en nuestra mano" y han llevado sus propuestas "a cada rincón". Del mismo modo, ha recordado que Foro Asturias "es el único partido que toma sus decisiones en Asturias".

"Hoy nos vamos a acostar con la certeza de que vamos a ser decisivos durante los próximos cuatro años, que vamos a tener varias alcaldías y que vamos a tener representación en concejos como Oviedo y Avilés", ha sentenciado.