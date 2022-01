Pumares: "Si esperan que Foro cambie su posición, los partidos de izquierdas se equivocan"

A falta de sólo cinco días para que finalice el plazo para iniciar su tramitación, la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias y, con ella, la aprobación de la oficialidad del bable, sigue atascada.

En declaraciones a COPE Asturias, el portavoz de Foro, Adrián Pumares, se mantiene firme en la posición que ha venido manteniendo durante toda la negociación, si no hay reforma fiscal, si no hay bajada de impuestos, no habrá reforma estatutaria. "Creemos que la reforma del estatuto es importante, pero no vamos a consentir que sea la única".

"Es una decisión muy meditada, muy consensuada", asegura Pumares, que recuerda que sus exigencias quedaron claras desde el primer momento. "Si esperan que Foro Asturias cambie, por arte de magia, el posicionamiento que viene marcando desde hace meses", insiste, "yo creo que, desde luego, los partidos de la izquierda están profundamente equivocados"

El portavoz de Foro reconoce que en su partido existe un "debate interno" sobre esta y otras cuestiones, "lo que es muy sano", asegura, pero, una vez tomada la decisión, es respaldada por todos. "Hay una decisión de la comisión directiva" que, recalca, "cuenta, además, con el apoyo de la militancia de Foro Asturias. Por supuesto, también con el de los cargos electos del partido y, por ello,Foro Asturias se mantiene firme y con coherencia en lo que defendió desde el primer momento".

Podemos e IU mantienen "la puerta abierta"

La consejera de Cultura, la socialista Berta Piñán, daba ya este martes por "extinguidas" las negociaciones para sacar adelante la oficialidad, pero Podemos Asturies e IU aún mantienen la "puerta abierta" para retomarlas, aunque sin incluir la polémica reforma fiscal.

Desde Podemos, el diputado Rafael Palacios ha reiterado este miércoles que las negociaciones "no están ni extinguidas ni cerradas". "Repetimos una y otra vez que nuestras manos y nuestros teléfonos están abiertos las 24 horas para retomar las negociaciones", aunque no para hablar de bajadas de impuestos, sino para "debatir sobre la oficialidad de las lenguas propias de Asturias y la reforma estatutaria".

También desde Izquierda Unida aseguran estar dispuestos a retomar la negociación sobre el Estatuto. Eso sí, para ello sería necesario una nueva propuesta por parte de Foro Asturias.

La reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias requiere una mayoría reforzada de 3/5 de la Junta General, lo que supone 27 de los 45 escaños del parlamento autonómico. Los diputados de PSOE, Podemos e IU suman 26, por lo que resulta necesario el voto del portavoz de Foro, Adrián Pumares, para alcanzar la mayoría necesaria.