Pumares cree que el resultado refleja que Foro "tenía y tiene futuro"

El cabeza de lista de Foro en las elecciones autonómicas, Adrián Pumares, ha señalado hoy que el resultado de las elecciones autonómicas y municipales refleja que su partido "tenía y tiene futuro" pese a que siempre se puso en duda y se ligó "a una persona concreta", en alusión a su ex líder Francisco Álvarez-Cascos, con el que llegó a la Presidencia del Principado.



Desde el hotel de Gijón donde ha seguido la noche electoral junto a la presidenta del partido y candidata a la Alcaldía, Carmen Moriyón, Pumares ha señalado que hace tres años, en medio de la crisis interna que sufrió su formación, "era una odisea y casi un imposible" pensar en que obtendrían el escaño en la Junta que les da el escrutinio y el buen resultado obtenido en Gijón.



"La realidad es que esa persona ya no está -en alusión a Álvarez-Cascos, que ahora respaldaba a Suma Principado, la formación creada por los críticos de Foro- y hemos logrado mantener la representación en la Junta -donde contaba con dos escaños- y una gran representación municipal", ha apuntado, pese a lamentar que ni en Oviedo ni en Avilés hayan logrado volver a sus ayuntamientos.



Según Pumares, que ha felicitado al candidato socialista, Adrián Barbón, por su triunfo en las autonómicas, ha señalado que su partido trabajará a partir de ahora "pensando solo en la defensa de los intereses de Asturias" y se ha mostrado convencido de que "a no mucho tardar" acabará habiendo un presidente o una presidenta del Principado de Foro.



Foro, cuyo resultado en Gijón le hace albergar esperanzas de que Moriyón pueda ser investida alcaldesa, ha logrado además mantener las dos mayorías absolutas con que contaba en Salas y Peñamellera Alta.