Pugna en el PP de Asturias por la presidencia del partido: "La candidatura alternativa está lista"

Habrá pugna en el PP de Asturias por la presidencia del partido. La candidatura del sector crítico "ya está preparada". Lo ha anunciado en COPE el exconcejal de Oviedo, Javier Cuesta, que forma parte del movimiento que rechaza que el actual secretario general, Álvaro Queipo, coja las riendas de la formación política.

Aunque Queipo aún no ha confirmado su candidatura a la presidencia del Partido Popular de Asturias, se da por seguro que lo va a hacer. Sus adversarios preparan el terreno para plantearle batalla e intentar frustrar las aspiraciones del actual secretario general de llegar a la máxima responsabilidad. "Llevamos tiempo trabajando en ello", ha expresado Cuesta.

La candidatura alternativa será presentada "en cuanto sea convocado el congreso". El cónclave quedará formalmente convocado este miércoles. Será durante el trascurso de la Junta Directiva Regional que va a poner fecha, hora y lugar a una cita que se celebró por última vez en 2017.

La pregunta ahora es quién va a medir sus fuerzas frente Álvaro Queipo que cuenta con el respaldo mayoritario de diputados, senadores, alcaldes y juntas locales del Partido Popular en Asturias. Cuesta no ha querido dar nombres. "Hay que esperar a que el congreso sea convocado, pero será un militante relevante, con peso y reconocimiento en la organización", ha remarcado durante una entrevista en COPE.

Cuesta ha insistido en estos micrófonos en que Queipo "no es la repuesta que el PP necesita para afrontar el futuro del partido" y hace responsable al actual secretario general de que el PP de Asturias esté "dividido y desestructurado en su base".

"Alguien que es parte del problema, no puede ser la solución", ha remarcado el exconcejal de Oviedo que ve en Queipo a una persona que "no puede generar ilusión porque no está en comunión con las bases y ha roto las relaciones con los militantes".