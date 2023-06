El PSOE propondrá a Juan Cofiño para presidir la Junta General

El hasta ahora vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Juan Manuel Cofiño, será el candidato del PSOE para presidir la Junta General del Principado en la sesión constitutiva de la Cámara autonómica que se celebrará el lunes y previsiblemente tomará el relevo en el cargo del también socialista Marcelino Marcos. Esta decisión la ha adoptado hoy la Comisión Ejecutiva de la FSA-PSOE en la reunión que ha celebrado en Mieres y responde, según el presidente del Principado y candidato a la reelección, Adrián Barbón, al compromiso alcanzado entre ambos hace meses de reequilibrar el trabajo institucional en un momento de polarización y de tensión en la agenda legislativa.



"No quiero ni busco un presidente de la Junta General que sea solo una figura ceremonial", ha subrayado el también secretario general de la FSA-PSOE, que ha agradecido además a Marcos Líndez la buena labor desarrollada en los últimos cuatro años y la "generosidad" con la que había asumido esta decisión. Además, la parlamentaria Celia Fernández será la candidata del PSOE para continuar como vicepresidenta de la Cámara asturiana en el seno de una Mesa integrada en total por cinco miembros de los que, sin acuerdos previos entre los seis grupos parlamentarios, tres corresponderían al PSOE y dos al PP si cada formación vota a sus propios candidatos. "Yo he aprendido a ser presidente en unas circunstancias muy difíciles gracias a personas como Juan, que nos ha servido de mentor para todos los que empezábamos de nuevo en la política autonómica y es muy importante que siga en activo", ha añadido Barbón.



A la espera de iniciar mañana las conversaciones con IU para definir la "gobernanza" de la futura Mesa de la Junta General -en la que el PSOE cedió a la coalición uno de sus puestos hace cuatro años-, Barbón sí se ha mostrado explícito para emplazar al PP a que no facilite la entrada de Vox dado que sería "un elemento de desestabilización". Así, ha reclamado del líder del PP, Diego Canga, que ha anunciado que optará a la Presidencia del Principado, que "recapacite" y se dé cuenta "de la deriva a la que llevan las políticas y las afirmaciones de Vox" y que no posibilite su entrada en la Mesa a cambio de sumar "cuatro votos más" en la sesión de investidura.