El PSOE gana en 43 concejos, pero puede perder Gijón y el PP gobernará Oviedo en solitario

El PSOE ha sido de nuevo el partido más votado en los comicios municipales y ha ganado en 43 de los 78 municipios de la Asturias, peroperderá el gobierno local de Gijón, donde la derecha ha conseguido 15 de los 27 concejales, mientras que el PP seguirá al frente del Consistorio de la capital asturiana, en esta ocasión con mayoría absoluta.



Con el cien por cien escrutado, el PSOE ha conseguido 170.754 votos, el 32,08 por ciento, un 3,24 por ciento menos que hace cuatro años, mientras que el PP ha obtenido 145.338, el 27,3 por ciento, un 16 por ciento más.



La tercera fuerza más votada ha sido IU, con 48.856 (el 9,17%), seguida de Foro Asturias, con 50.961 (9,57%); y Vox, con 40.894 (7,68%), mientras que Podemos consiguió 16.429 apoyos y+



Los socialistas han conseguido 13 mayorías absolutas y 30 relativas -diez menos que hace cuatro años- y un total de 437 concejales, frente a los 395 que consiguieron hace cuatro años, bajada que contrasta con el incremento de ediles de los populares, que han pasado de 184 a 269 y más que doblado el número de concejos.



El PP ha obtenido mayorías relativas en diez concejos y absolutas en otros seis, entre ellos el de Oviedo, donde el actual alcalde, Alfredo Canteli ha conseguido cinco ediles más y alcanzado los 14, el mínimo necesario para gobernar sin el apoyo de Vox, que ha conseguido tres representantes, los mismos que Gaspar Llamazares al frente de Convocatoria por Oviedo, mientras que Podemos, Foro y Ciudadanos se han quedado fuera.



El PP ha logrado mantener los siete municipios que han gobernado los últimos cuatro años, entre ellos Oviedo, donde Alfredo Canteli no solo ha logrado conservar el gobierno municipal, sino que ha logrado la mayoría suficiente para poder hacerlo en solitario de nuevo, 16 años después de la última.



Los populares han logrado mantener también las otras seis alcaldías que ya gobernaban esta legislatura, a las que han sumado otras nueve, pero según el candidato popular a la Presidencia, Diego, el PP podrá dar estabilidad también a las alcaldías de Llanes, Colunga, Castropol, Noreña, Ibias y Gijón.



En esta última, la ciudad más poblada de Asturias, aunque los socialistas se han mantenido como los más votados, la candidata de Foro, Carmen Moriyón podría ser de nuevo la alcaldesa -ya lo fue durante ocho años hasta que el PSOE se hizo con la Alcaldía en 2019 con Ana González al frente- con el apoyo de los populares y de Vox.



Con más del 95 por ciento de los votos escrutados, el PSOE ha visto reducidos sus ediles de nueve a dos, mientras que Foro ha subido de tres a ocho y el PP de tres a cinco, mientras que Vox y Convocatoria por Xixón han sacado dos y Podemos, uno.



En Avilés, los socialistas han revalidado los diez concejales con los que contaba, por lo que la actual alcaldesa, Mariví Monteserín, podría mantener el gobierno local si cuenta con el apoyo de Podemos e IU, dada la subida que han experimentado PP (9) y Vox.



No así en Siero, donde Ángel García no solo ha revalidado la victoria, sino que ha conseguido mayoría absoluta "a pesar de que el viento no soplaba a favor", y podrá gobernar con el apoyo de 13 de los 25 concejales que integran la corporación, al igual que hará Iván Fernández en Corvera.



El PSOE ha sido también el más votado en Llanes, donde ha logrado ocho de los 17 concejales de la corporación frente a los seis de Vecinos por Llanes y los tres del PP, que ya han gobernado en coalición en los dos últimos mandatos, aunque su candidato, Antonio Trevín, ha anunciado que optará a la Alcaldía.



En la cuenca del Nalón, el candidato de IU, Roberto García, ha superado a la candidatura socialista y conseguido ganar en Langreo, mientras que en el Caudal, Aníbal Vázquez ha conseguido de nuevo ganar en este municipio y revalidar su mayoría absoluta, al igual que Maximino García en Aller.



Estos comicios han visto también cómo Carreño deja atrás 24 años de gobiernos socialistas, a los que tomará el relevo IU, que en total ha conseguido en toda Asturias 101 concejales y ser la fuerza más votada en nueve concejos.



Foro ha conseguido también mantener las alcaldías que tenía, las de Peñamellera Alta y Salas, mientras que agrupaciones electorales independientes gobernarán en otros ocho concejos, mientras que Podemos no lo hará en ninguno y sólo contará con la representación de tres concejales en todo el Principado.



Los 78 concejos asturianos han renovado un total de 922 concejales, ocho menos que en 2019, en unas elecciones municipales donde podían participar los 885.439 ciudadanos censados y residentes en España, más 2.669 extranjeros que viven en el Principado, de los que lo han hecho 539.829, el 64,40 por ciento del total.