El PSOE desea que Podemos pueda ser socio "fiable" para el Gobierno de Asturias

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha deseado que Podemos pueda llegar a ser un socio "fiable y confiable" para el Gobierno de Asturias y que se limen "algunas posibles asperezas que pudo haber en el pasado" entre el PSOE y la formación morada.



"Siempre he tenido una buena relación a nivel nacional con Unidas Podemos, creo que trabajamos de una manera coordinada y el Gobierno de coalición goza de muy buena salud. Me gustaría que, en este caso, en Asturias fuera así", ha dicho.



En estos términos se ha expresado a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Oviedo tras el nombramiento de Sofía Castañón como nueva coordinadora autonómica, en sustitución de Daniel Ripa, al frente del partido desde su fundación en el Principado.

Desde que Castañón cogió las riendas del partido, la tormenta interna dentro de Podemos Asturies ha ido ganando enteros. El sector crítico de la formación que respaldó al anterior secretario general, Daniel Ripa, ha denunciado que la actual coordinadora autonómica pretende "purgar" al exlíder de la formación morada como portavoz parlamentario al no convocar a cinco miembros del Consejo Ciudadano a la reunión que este órgano celebrará mañana.



En un comunicado, el exdiputado Andrés Fernández Vilanova ha señalado que cinco representantes electos en las primarias del partido "no recibieron notificación de la convocatoria" del encuentro, que comenzará a las 11:00 horas en Lugo de Llanera.



El sector crítico ha señalado que el objetivo de la nueva coordinadora es "tomar el control de la organización y destituir" a Ripa, "convocando solo a los suyos, entre los cuales se encuentran votos piratas" procedentes de círculos que han sido invalidados por la Comisión de Garantías autonómica"



Según ha apuntado el exparlamentario de Podemos, para que la convocatoria y reunión del Consejo Ciudadano sea válida deben ser avisados todos sus integrantes.



"Por todo ello, Sofía Castañón debe permitir acceder y ejercer su derecho a voto a las personas electas que no recibieron convocatoria. En caso de no hacerlo, la convocatoria y las conclusiones no serán válidas y estará cometiendo una infracción grave", ha subrayado.



La Comisión de Garantías Autonómica de Podemos anuló esta semana la creación de los cuatro nuevos "círculos" en los que se estructura la militancia y que permitieron a la nueva secretaria general de la formación morada, Sofía Castañón, hacerse con la mayoría en el Consejo Ciudadano, máximo órgano de dirección.



La resolución de la Comisión de Garantías Autonómica da la razón al sector crítico que respalda al anterior secretario general, Daniel Ripa, que perdió por una diferencia de cien votos ante la diputada nacional en un proceso de primarias en el que ambos se cruzaron acusaciones de irregularidades.