El PSOE de Barbón va a negociar sin vetos la entrada de IU en el Gobierno de Asturias

La Federación Socialista Asturias (FSA-PSOE) e IU-Convocatoria por Asturias tienen vía libre para empezar a negociar un gobierno de "progreso, plural y compartido" al haber aceptado el presidente del Principado, Adrián Barbón, que no haya áreas vetadas a IU en el futuro Ejecutivo, incluidas las económicas y productivas, y que se pueda hablar de todo.



"Estamos ante el fin del principio" para que pueda darse en Asturias un gobierno de coalición, ha señalado el coordinador de IU, Ovidio Zapico, tras reunirse con el presidente en funciones del Principado, Adrián Barbón, que ha mantenido hoy una ronda de contactos con los portavoces de todos los grupos parlamentarios, salvo Vox.



Según Zapico, Barbón ha aceptado las condiciones que había plantado IU por lo que, a partir de ahora "se abre la puerta a un acuerdo político que sustente un gobierno compartido" y que será objeto de negociación bilateral.



"El PSOE se abre a una negociación sin límites en torno a las áreas de las que puede tener responsabilidades", ha subrayado Zapico, que ha incidido en que, en un contexto político como el actual, en el gana peso la derecha, hay que demostrar "que la izquierda sabe construir".



El anuncio lo ha hecho horas antes de que la comisión negociadora del PSOE se reúna con Podemos para abordar las cien propuestas que plantea la formación morada para estos cuatro años de legislatura, una reunión a la que no acudirá su diputada, Covadonga Tomé.



Ante la posibilidad de que Barbón dé pie a un gobierno que incluya a Podemos, Zapico ha recordado que el presidente ya dijo hace días que es difícil negociar con quienes viven situaciones internas convulsas y que por eso entiende "que eso genere dudas y temores".



En cualquier caso, ha afirmado que el gobierno de progreso lo debe liderar quien ha ganado las elecciones, es decir, el PSOE, y que las negociaciones se van a abordar bilaterlamente en los próximos días de forma discreta y sin un límite de tiempo ya que no descarta que se prolonguen hasta después de la toma de posesión de Barbón como presidente a finales de julio.



"Se va a hablar de todo y no va a haber áreas excluidas", ha asegurado el portavoz de IU, que espera que el voto de Podemos permita a Barbón ser investido presidente el próximo miércoles con mayoría absoluta.



Si la diputada de Podemos se abstiene, los 22 votos que suman PSOE e IU no alcanzarían la mayoría absoluta que se precisa en la primera votación para la reelección de Barbón, que debería esperar 48 horas, hasta el viernes, para poder ser investido por mayoría simple.



Zapico ha cerrado hoy la ronda de contactos que a cinco días para el inicio del debate de investidura, ha llevado a cabo hoy el presidente en funciones del Principado, Adrián Barbón.



PSOE e IU-Convocatoria por Asturias iniciaron hace semanas contactos "discretos" para tratar de llegar a un acuerdo que dé más estabilidad al próximo Ejecutivo de Barbón, contactos que hace unos días tomaron un nuevo impulso con el análisis de las propuestas trasladadas por la coalición.



Zapico ha advertido durante todo este tiempo que en la negociación no puede haber áreas vetadas y que su formación no estaba dispuesta a alcanzar un acuerdo a cualquier precio y que solo entraría a formar parte del Ejecutivo autonómico si se garantizaba un periodo de cambio y que IU debería tener capacidad de influir en el área económica, en la industrial y en la productiva.



Con un peso similar al de la actual legislatura -tiene tres de los 45 diputados que conforman el hemiciclo regional- IU llegó a contar en los gobiernos de coalición en la etapa de Vicente Álvarez Areces con responsabilidad en dos consejerías. EFE