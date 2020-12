Propuestas florales para decorar la mesa navideña

Aunque nos toque vivir unas fiestas navideñas diferentes debido a la pandemia de la COVID-19, no podemos renunciar a la alegría y al colorido en el hogar para contrarrestar los días grisis que nos toca vivir. Además de los clásicos adornos navideños; árbol, Nacimiento, decoraciones en las casas, la mejor forma de no perder el espíritu en estas fechas es poder reunirse en torno a una mesa alegre, y aunque las medidas impuestas por la situación sanitaria nos impidan que podamos hacerlo de forma masiva, con muchos familiares y amigos, no por ello debemos de renunciar a darle vida y color a las cenas y comidad. Las flores y plantas siempre son una opción perfecta para ello. La más utilizada suele ser la poinsettia, conocida como flor de Pascua o flor de Nochebuena. Su combinación roja en las flores y verde en las hojas ofrece un hermoso y llamativo equilibrio en nuestras mesas. La amarilis es otro clásico de las mesas en la decoración navideña; las hay en blanco, amarillo y rojo. Es muy típico que esta flor se coloque en la mesa sobre una bandeja de latón o de mimbre. El acebo es una de las plantas más comunes tanto para la decoración navideña en la casa (¿quien no pone acebo en el hogar en estas fechas?), como para la cocina. Una planta que tiene unas pequeñas vallas rojas que se utilizan como flores para decorar. Hay quien se inclina por el romero, también muy tìpico. Muy habitual es colocarle unos cascabelas y colocarlas en un florero como centro de mesa. Y luego está el muérdago, quizá la planta más típica junto al acebo. Se pueden colocar varios centros de muérdago con esparragueras e incluso combinar con piñas para darle un toque más hogareño. Y no te olvides de colocar un ramo de muérdago en el techo, a la puerta de entrada de la casa, se utiliza como señal para dar un beso la persona que esté junto a tí. Disfruta de estos arreglos y, sobre todo, hazlo con alegría.