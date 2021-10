Te proponemos dejar de llorar cortando cebolla

¿Quién no lloró alguna vez picando cebolla para elaborar un plato?, ¿que tiene la cebolla que nos irrita los ojos cuando la manejamos?, son unas sustancias químicas como enzimas y aminoácidos sulfóxidos, así como azufre que liberan unos gases que al contacto con el agua de las lágrimas irrita los ojos.

¿Podemos evitarlo?, pues sí. Te damos unos sencillos trucos para que manejes esta hortaliza y no tegnas que preocuparte por el continúo lacrimeo.

Un truco sencillo es pelar la cebolla, partirla por la mitad y sumergirla en agua fría durante unos minutos, se sacar del agua, se seca y a pelar. También se puede humedecer el cuchillo que se va a emplear bien con agua o con vinagre. Otra solución es pelar la cebolla y sumergirla en una fuente llena de vinagre blanco durante 10 minutos, se saca la cebolla, se seca con un papel de cocina y a pelar. También se puede meter la cebolla en el congelador durante unos cinco minutos o en el frigorífico durante unos 10 minutos, ya que el frío hace que las sustancias irritantes pierdan potencia. Hay incluso quien se pone unas gafas para protegerse los ojos de los ácidos que emite. Es importante que el cuchillo que se va a utilizar para picar la cebolla esté bien afilado, además de este manera, y sin hacer fuerza se puede apartar hacia adelante la tabla en la que se va a cortar para no tener los brazos en perpendicular a la cara, de tal manera que los gases se van hacia arriba y no inciden directamente en el rostro. Es importante utilizar un cuchillo cebollero de buenas dimensiones porque consiguen penetrar con facilidad en las capas de la cebolla sin machacar la pulpa y así las emisiones no se dirigen con tanta intensidad hacia las mucosas.