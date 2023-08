La producción industrial intensifica su caída en Asturias, un 9,1 % en junio

La producción de la industria asturiana cayó en junio un 9,1% en tasa interanual, un retroceso superior en 5,2 puntos al registrado en mayo, que además representa la segunda mayor bajada del país sólo por detrás de Murcia, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



La producción de la industria asturiana lleva diez meses a la baja , con la única excepción de marzo, cuando repuntó un 6 por ciento .



Con ello, en el acumulado del año la producción asturiana baja una media del 4,7%, también la segunda mayor caída entre las comunidades autónomas tras la registrada en Murcia (-9,7%).



En el conjunto del país , la producción industrial española bajó un 1,4% en junio con respecto al mismo mes de 2022 , 1,4 puntos porcentuales menos que la tasa registrada en mayo (0%) y debido principalmente al descenso pronunciado de la energía, un 9,5%.



El índice de producción industrial (IPI) muestra una persistencia de la tendencia irregular del año, con subidas en enero (1,4 %) y marzo (5,4%) y descensos en febrero (del 0,5%), abril (del 4,2%) y ahora en junio.



Además de la energía, los sectores que tiraron a la baja de la producción industrial fueron los bienes de consumo duradero, que bajaron un 3,3%, y los intermedios, un 3,1%; mientras que subieron los bienes de equipo (4,6%) y los de consumo no duradero (1,7%).



Los datos detallados muestran que las ramas de actividad que más aumentaron fueron la fabricación de productos farmacéuticos (18,7%), la fabricación de otro material de transporte (15,9%), la de productos informáticos, electrónicos y ópticos (15,8%) y la de material y equipo eléctrico (15,5%)



Por el contrario, se contrajeron con fuerza las industrias extractivas (un 25,8%), la confección de prendas de vestir (un 15,6 %) y las artes gráficas y reproducción de soportes grabados (12,7%).



La producción industrial aumentó en junio en seis comunidades autónomas, encabezadas por Canarias (8%) y Madrid (4,2%), mientras que cayó en once, sobre todo en Murcia (13,2%), Asturias (9,1%) y Andalucía (6,3%).



Una vez corregidos los datos de los efectos estacionales y de calendario, el IPI muestra una caída del 3% interanual, 2,4 puntos inferior a la registrada en mayo.



En términos mensuales, la producción industrial bajó en junio un 1%, 1,5 puntos inferior a la observada en mayo. Todos los sectores, excepto bienes intermedios que se mantiene sin variación, presentan tasas mensuales negativas.



Los mayores descensos se produjeron en bienes de equipo, con un descenso del 1,2 %, seguido de bienes de consumo no duradero, un 0,8% menos, y energía, un 0,5% menos.