Prisión provisional para el detenido por la muerte de Tatiana Coinac en Oviedo

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido el pasado lunes en Pola de Lena por la muerte de Tatiana Coinac, de 44 años, en su piso de Oviedo el pasado 9 de marzo.



Según ha informado el Tribunal Superior de Policía de Asturias (TSJA), la magistrada, que mantiene el secreto de sumario, califica inicialmente los hechos de un delito de homicidio con agresión sexual con penetración.



El juzgado ha dictado el auto después de que el arrestado se haya acogido a su derecho a no declarar.



La Fiscalía del Principado de Asturias había solicitado al juzgado dicha medida cautelar aunque considera que los hechos podrían constituir un delito de asesinato y otro de agresión sexual, ha detallado el Ministerio Público.



El fiscal fundamentó su solicitud en la gravedad de los hechos y en lo elevado de la pena que podría imponerse al investigado en caso de condena, y por considerar que existe riesgo de fuga, reiteración delictiva y ocultación y destrucción de pruebas.



El cadáver de la mujer fue encontrado al mediodía del 12 de marzo, tres días después de la fecha en la que según la investigación se produjo su asesinato, con evidentes signos de violencia en su piso de la calle Ámsterdam, después de que su madre diera la voz de alarma por no conseguir contactar con ella.



La autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de Oviedo reveló que la muerte y las lesiones que presentaba la víctima no eran compatibles con un fallecimiento por causas naturales, a la vez que se descartó el suicidio.



La investigación desarrollada durante estos casi tres meses fue reforzar por agentes de la Policía Nacional de los grupos de Homicidios y de la Unidad de Coordinación Operativa de la Comisaría General de Policía Científica de Madrid. EFE