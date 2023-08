El Principado regulará los pisos turísticos de cara al próximo verano

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha resaltado hoy en la Feria Internacional de Muestras de Asturias que desde su departamento se van a desarrollar "todas las políticas de vivienda que la ley estatal recientemente aprobada permita" y, asimismo, que se va a trabajar en una regulación de los pisos turísticos, "que tiene que estar para el verano que viene".

Zapico ha señalado que es necesario "empezar a hablar de zonas tensionadas" y a regular esos alojamientos y ha ligado este objetivo con el reto demográfico y la manera de "enganchar a la juventud a Asturias".



El consejero, que ha estado acompañado por parte de los integrantes de la estructura de su departamento, ha insistido en que esta legislatura "no habrá excusa" si no se aprueba la Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias y ha expresado su intención de avanzar con la colaboración de los concejos, que permita afrontar nuevos retos "sin dejar a las alas olvidadas".



Ha explicado que la posibilidad que abre la reforma legislativa que permite tener subdirecciones generales "no es algo que no haya emanado de la Junta General", sino algo que está "perfectamente engranado" en el sistema parlamentario asturiano.



Ha recalcado que "de forma inicial" no cuentan con esas subdirecciones, pero no ha descartado que, si en algún momento de la legislatura "pudiera ser necesario", se acudiera a dicha figura, la cual cree que es "perfectamente compatible" con una reducción de la burocracia.



Por su parte la viceconsejera de Derechos Sociales, Beatriz González Prieto, ha anunciado que su objetivo es "garantizar los derechos ciudadanos en el desarrollo de leyes muy concretas", como la ley LGTBI y "la de memoria democrática".



También ha destacado la agenda 2030 como una de las direcciones generales importantes que van a desarrollar "de cero" y ha puesto de manifiesto la necesidad de "asentar población y evitar la fuga de la gente joven a otros lugares".