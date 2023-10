El Principado reacciona a los atascos de la "Y" y pide a Transportes que reprograme las obras

El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, ha asegurado este lunes que el Principado ha trasladado al Gobierno central la necesidad de "reevaluar" la situación generada por las obras del tercer carril en la autopista Y, en la que ha apuntado que el Ministerio ha planteado que "al menos las obras en el nudo de Serín podrían reprogramarse".



El Gobierno del Principado entiende la necesidad de "finalizar de una vez por todas" las obras del tercer carril de la autopista Y, ha dicho Calvo que ha reseñado que ha trasladado al ministerio en las últimas semanas que la realización de los cortes tenía que planificarse para que la afección al tráfico "fuese la menor posible y no está siendo así".



"Hay muchas dificultades" y los usuarios "sufren las consecuencias", ha señalado el consejero, que ha conminado al Ministerio a "reevaluar" la situación para conseguir que en días que restan para terminar la obra las afecciones "sean las menores posibles".



El titular de Fomento ha indicado que el Principado, que ya lo hizo en los pasados días, ha vuelto hoy a "reiterar y exigir" al Ejecutivo de España que "replantee las actuaciones complementarias".



En este sentido, ha propuesto que las obras, que también se están haciendo en la Y, que se valore "poder reprogramarlas" y "hacerlas en otro momento para que no añadan dificultades a la circulación, algo que "parece razonable" y que confía que se pueda abordar.



"Se nos ha planteado que, al menos las obras en el nudo de Serín podrían reprogramarse", ha revelado.



Calvo comprende "el malestar y las dificultades", a la espera de que estos sean los últimos días en los que se produzcan las colapsos para poder "disfrutar" de las obras del tercer carril terminadas y ver ya las mejoras, "no solo los problemas". EFE