El Principado no se plantea, por ahora, la implantación del pasaporte COVID

El consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández, reconoce que "estamos preocupados por lo que está ocurriendo con el aumento de contagios en el resto de Europa y en otras comunidades autónomas" y vaticina que "los casos por coronavirus seguirán aumentando en nuestra comunidad, de manera más lenta, pero en cualquier caso, van a seguir". Declaraciones realizadas por el consejero durante la inauguración del XVII Foro de Envejecimiento y Salud.

Pablo Fernández ha matizado, no obstante, que "no nos estamos planteando ninguna medida restrictiva nueva más allá de las que ya hay que cumplir; uso de la mascarilla en interiores, cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad en los exteriores y ventilación cruzada en espacios cerrados.

En cuanto a la utilización del certificado covid, el consejero ha señalado que su departamento se está planteando, por el momento, la exigencia de exhibir el certificado, el documento que demuestra que una persona ha sido vacunad contra el coronavirus para restringir la entrada en algún establecimiento. Fernández señala que los técnicos de su departamento no han considerado por ahora poner en marcha esta medida. No obstante, ha explicado que en el momento en que los técnicos lo considerasen necesario, el Gobierno asturiano haría las solicitudes legales pertinentes al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para ponerlo en marcha. "En una situación tan nueva, de tanta incertidumbre, en Asturias hemos hecho caso a los técnicos y seguiremos haciéndolo, subraya. Matiza que el Tribunal Supremo ha establecido una serie de medidas muy específicas para aplicar solamente en situaciones de riesgo importante.

Por otro lado, ha recordado que Asturias tiene la incidencia más baja de toda España, insistiendo en la importancia de respetar las medidas de seguridad impuestas. También ha pedido a las personas que no se han vacunado que se lo vuelvan a pensar.