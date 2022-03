El Principado pide a los ayuntamientos un registro de las iniciativas privadas para acoger ucranianos

El Principado, a través de la Agencia para la Cooperación al Desarrollo y la Asociación Veche ucranianos en Asturias trabajan para coordinar la llegada de refugiados al Principado. Y es que, más allá de los refugiados que van llegando por los cauces oficiales, son muchas, cada vez más, las iniciativas privadas que surgen para socorrer a estas personas desplazadas que huyen de las bombas de Putin. Personas que de motu propio cogen el coche o la furgoneta y se desplazan, principalmente, a la frontera de Polonia con Ucrania para recoger y traer refugiados a Asturias.

El presidente de la Asociación, Rostyslav Gurin dice "que nos estamos encontrando con problemas porque no se trata solo de recoger a cuatropersonas, luego surgen los inconvenientes porque no solo hay que darles un alojamiento, hay que mantenerles y lo que tratamos es de controlar estos casos para orientar en lo que tienen que hacer. Prosigue Gurin que no saben hablar castellano, no se entienden con las personas que los ayudan, y tanto unos como otros necesitan orientación de que es lo que tienen que hacer, al menos, para decirles cuáles son los primeros pasos que deben de dar".

Por su parte, la consejera de Presidencia, Rita Camblor, confirma que el Ministerio ya sabe de las 706 plazas que ponen a disposición los ayuntamientos de la región. Pero, más allá de ello, y a través de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), se les ha pedido a los ayuntamientos que elaboren un registro para que todas estas colaboraciones privadas puedan quedar recogidas en los consistorios y se tenga conocimiento de que tipo de ayudas se ofrecen para poder encajarlas por los cauces correctos y lleguen adecuadamente a las personas que lo necesiten. Rita Camblor señalaba, por otro lado, de que el Gobierno asturiano está pendiente de cuantos refugiados se van a derivar a la comunidad.