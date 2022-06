El Principado exige a Transportes una comisión de seguimiento de las obras públicas

El Gobierno asturiano se ha mostrado "insatisfecho" con las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo central por la baja ejecución de las inversiones presupuestadas en el Principado para 2021 y ha solicitado constituir una comisión con un calendario concreto de reuniones para hacer un "seguimiento puntual" de la marcha de las principales infraestructuras pendientes.



Según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) -dependiente de Hacienda-, el Estado ejecutó en 2021 el 40,51 por ciento de la inversión prevista en Asturias, 148,1 millones de euros de los 365,6 de inversión inicial,



La ejecución media del Estado fue del 67 por ciento, y Asturias fue la segunda comunidad con menor porcentaje de ejecución del conjunto autonómico, solo por delante de Cataluña, con un 35,77 por ciento, cuyo presidente, Pere Aragonés, se reunió un día después de que se conocieran estos datos con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para "pedirle explicaciones" por esa baja inversión.



Tras hacerse público el informe, el presidente del Principado, Adrián Barbón, pidió también explicaciones por esas cifras vía telefónica al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cuya respuesta no dejó "satisfecho" al Ejecutivo asturiano, según ha asegurado este viernes su portavoz, Melania Álvarez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en Sobrescobio.



Según Álvarez, la prioridad del Gobierno del Principado "es la defensa de los intereses de los asturianos por encima de cualquier otra consideración" y será "exigente siempre que deba serlo" como ya ha ocurrido, a juicio de la portavoz del Ejecutivo, en otros ámbitos a lo largo de la legislatura.



"No estamos satisfechos y no nos quedaremos de brazos cruzados", ha apuntado tras incidir en que la comisión de seguimiento que ahora exigen al Gobierno central debería posibilitar que se vigilen "todos" los plazos de ejecución de las obras estatales prioritarias para Asturias.



Entre ellas, Álvarez ha mencionado la entrada en servicio de la Variante de Pajares, el plan de choque de cercanías ferroviarias, la agilización de los plazos de ejecución de la autovía del suroccidente, la integración ferroviaria en Gijón, Avilés y Langreo, y la Ronda Norte de Oviedo.



Para la portavoz del Gobierno, pese a las afirmaciones de la oposición de que el Ejecutivo central "ningunea" al asturiano por su escaso político, en los últimos años ha existido colaboración entre administraciones en diversos frentes, al margen de las infraestructuras, que ha resultado "satisfactoria" para los intereses de la región.