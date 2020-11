El Principado estudia reabrir los comercios, pero prorrogará el toque de queda

El comité de crisis de la covid-19 estudiará la próxima semana la posibilidad de reabrir el comercio minorista afectado por el cese de actividad que entró el vigor el pasado miércoles en todo el Principado, según la portavoz del Gobierno, Melania Álvarez, que también ve "razonable" que se prolongue el toque de queda vigente dos semanas más.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo, su portavoz ha señalado que, al igual que ya se ha anunciado que los cierres perimetrales de Oviedo, Gijón y Avilés se van a prolongar desde mañana durante dos semanas más, parece razonable que se haga lo mismo a partir del lunes con el toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 horas para restringir la movilidad nocturna.

Es una decisión que se deberá adoptar la próxima semana, pero "es lógico pensar que se prolongará esta medida", ha subrayado antes de señalar que "todo apunta a que la situación será más favorable" la próxima semana, y que, si se mantiene la actual, el Ejecutivo "mantendrá la petición del confinamiento domiciliario" que hizo ya llegar esta misma semana al Ministerio de Sanidad, que de momento lo ha descartado.

En cuanto a las peticiones que desde distintas asociaciones de comerciantes se han realizado para que se permita la reapertura de las pequeñas tiendas con limitación de aforo o el establecimiento de citas previas, la portavoz del Ejecutivo ha señalado que es una cuestión que "está sobre la mesa" y queserá objeto de análisis también la próxima semana.

"El Gobierno escucha y las próxima semana se reunirá el Comité de Crisis, se analizará esta situación y se valorará la posibilidad de flexibilizar la reaperatura y sus condiciones para el comercio minorista", ha subrayado.

Previamente, ha señalado que el Ejecutivo que preside Adrián Barbón viene demostrando que es "un Gobierno que escucha y que es sensible a las preocupaciones de la ciudadanos y sectores afectados por decisiones" como las que se están tomando estos días ante la "dimension extraoridanira que adquiere la situación epidemiológica".

"Ha habido que tomar decisiones que afectan al comercio y hostelería y que no las hubiésemos tomado si no fuesen necesarias",. ha señalado en referencia al cese de las actividades no esenciales en vigor desde el miércoles y que ha supuesto el cierre de los bares y el ocio, así como el de todos los grandes centros comerciales y el de gran parte del comercio minorista.

Álvarez ha incidido en que la sociedad debe tener claro que si se han tomado esas medidas es porque se han considerado "necesarias por muy duras dolorosas y drásticas que sean, para evitar contagios y el colapso del sistema hospitalario".

Para paliar los efectos que estas decisiones tendrán en sectores como el comercio o la hostelero, el Principado está trabajando ya en habilitar "medidas extraordinarias este mismo año" que, según la portavoz, quedarán definidas a lo largo de las próximas semanas.

De cara al próximo año, Melania Álvarez ha señalado que la Consejería de Hacienda está trabajando en la inclusión de un "fondo potente de rescate" en los presupuestos del Principado para el próximo año sobre el que aún no se pueden detallar más datos ni la cuantía a la que ascenderá, aunque llegará "al máximo de la capacidad".