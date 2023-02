El Principado dice que fue "engañado" y pide unidad para reclamar a Transportes por el escándalo de los trenes

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, ha asegurado este martes que el Gobierno asturiano se enteró el 24 de enero por la prensa de que los trenes encargados a finales de 2020 para la red de ancho métrico tenían problemas de diseño y de seguridad para pasar por los túneles, y que no recibió explicaciones concretas hasta la semana pasada.



En las comisiones de seguimiento de las inversiones previstas para las Cercanías de Asturias no se había trasladado "ninguna incidencia reseñable", ha afirmado el consejero, que ha reconocido que el Gobierno autonómico se siente "engañado y defraudado" y que va a exigir ceses "en el nivel jerárquico adecuado" cuando se haya dirimido la responsabilidad directa de esta situación.



Calvo ha respondido hoy, durante la celebración del primer pleno del actual periodo de sesiones de la Junta General del Principado, a varias preguntas de Foro, PP y Podemos sobre los errores en el contrato de compra de los nuevos trenes para la red de ancho métrico, cuestión sobre la que también será interpelado mañana el presidente autonómico, Adrián Barbón.



Para el titular de Cohesión Territorial, hay que compensar a la comunidad por esta situación, es preciso ganar en credibilidad, muy mermada por este "desaguisado", se debe poner en marcha un mecanismo de seguimiento exhaustivo del plan, "evitar los regates cortos y mirar a largo plazo para que las Cercanías tengan futuro tras décadas de abandono".



En su opinión, el Gobierno asturiano, coordinado con el de Cantabria, ha sido exigente en todo este asunto y así se ha visto en la declaración institucional aprobada la semana pasada en la que se califican de inasumibles los incumplimientos y retrasos en materia ferroviaria y se reclama una planificación rigurosa de las inversiones, ha recordado.



Calvo ha reclamado al resto de grupos parlamentarios que apoyen esta declaración para que cuente con el mayor respaldo político posible, al margen del debate que provoca este asunto para intentar debilitar al gobierno.



"El nivel de dureza es inédito entre dos gobiernos del mismo signo. Tiene que haber una respuesta satisfactoria", ha añadido Calvo, tras asegurar que el Ejecutivo pone por delante el interés de Asturias a cualquier otro.



Previamente, el diputado popular Álvaro Queipo había asegurado que el documento de exigencias del Ejecutivo asturiano llega cinco años tarde en un asunto que "posiblemente sea uno de los mayores escándalos de la legislatura".



La duda es si el Gobierno asturiano ha sido engañado por el Gobierno central o si ambos han engañado a todos los asturianos, ha señalado el parlamentario del PP, que ha criticado también que hayan tratado de cerrar el escándalo con "dos ceses de cargos de medio pelo".



El portavoz de Foro, Adrián Pumares, también se ha mostrado convencido de que si no hubiese elecciones en mayo no se hubiera producido esa declaración institucional y se ha preguntado cómo es posible que en un contrato de 270 millones de euros nadie se diese cuenta de que el tamaño no se adecuaba a los túneles por los que tienen que pasar.



Desde Podemos, Daniel Ripa se ha preguntado además por qué se ocultó hasta ahora un error que se había conocido ya en 2021 y que puede poner en riesgo la financiación europea, y ha pedido al Ejecutivo asturiano que concrete quiénes deberían dimitir.