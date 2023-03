El Principado defiende la instalación de parques eólicos en la costa y, también, en el área central

Los avances tecnológicos que favorecen que los nuevos aerogeneradores funcionen con menos viento permitirán ampliar la instalación de parques eólicos más allá de los concejos del occidente asturiano y que puedan instalarse en zonas cercanas a los polígonos industriales del área central del Principado.



Actualmente, el occidente alberga 523 de los 531 aerogeneradores con una potencia instalada de casi 700 megavatios que hay en Asturias, cifra que, según el consejero de Industria, Enrique Fernández, podrá incrementarse en un futuro con máquinas que ya pueden multiplicar hasta por quince la eficiencia de las que hay instaladas, con parques junto a polígonos industriales y con la eólica marina "siempre que sea compatible con otros usos".



Fernández, ha respondido este martes, en el penúltimo pleno del parlamento autonómico de la actual legislatura, a tres interpelaciones del PP, Foro e IU sobre los planes del Gobierno asturiano respecto a la energía eólica terrestre y marítima.



Los portavoces de estos tres grupos han denunciado que falta planificación en el desarrollo de esta energía renovable y han criticado la falta de diálogo con el sector pesquero a la hora de determinar qué espacios de la costa asturiana pueden albergar aerogeneradores, y el de IU, Ovidio Zapico, ha llegado a plantear una moratoria, tanto para parques en tierra como en mar.



El titular de Industria, sin embargo, ha señalado que el Gobierno trabaja desde hace dos años en la renovación de las directrices del territorio para la implantación de energía eólica que hay vigentes desde 2008 y que espera tener aprobadas en 2024.



El documento de avance lo estará este mismo año, según el consejero, y debe de abrir el debate sobre la instalación de parques convencionales en la zona central y oriental, nuevos parques en el suroccidente y la eliminación de los límites vigentes en los que hay en funcionamiento para evitar su obsolescencia.



ORDENACIÓN DE LA EÓLICA MARINA



"El Gobierno no está generando problemas ni disfunciones porque hay una ordenación para el desarrollo de la eólica terrestre", ha afirmado Fernández, que ha garantizado que no se instalará ningún parque en las zonas de exclusión y que los que se barajen en un futuro en la costa estarán sujetos a una "exigente normativa medioambiental".



Los Planes de Ordenación de los Espacios Marinos que recientemente ha aprobado el Gobierno central fijan tres zonas para la posible instalación de aerogeneradores que suman 334 kilómetros cuadrados sobre un total 10.000 por lo que, según el consejero, el 97 por ciento queda libre de ese uso.



Los futuros parques marinos "ocuparán el mínimo espacio exigible", ha afirmado el consejero, que ha incidido en que además de hablar con el sector pesquero, el Gobierno ha hecho estudios de su impacto y de la cadena de valor industrial que tiene en Asturias, donde la construcción de componentes genera 1.500 empleos directos, "y en breve se llegará a los 2.000".



Sin embargo, para el portavoz popular, Álvaro Queipo, el Gobierno no ha hecho los deberes y ha extendido la preocupación entre los vecinos del occidente asturiano, que miran con preocupación planes para doblar la potencia instalada hasta 2030, y entre el sector pesquero, con el que "mantiene una falta de voluntad de diálogo absoluta".



Para el parlamentario popular deben aprobarse cuanto antes las nuevas directrices y debe haber un reparto solidario de la energía eólica en toda Asturias y no saturar la zona occidental con más aerogeneradores.



Desde Foro, Adrián Pumares ha advertido de que las zonas reservadas para albergar parques eólicos marinos afectarán a once caladeros de gran valor comercial y ha cuestionado la actuación del Gobierno por considerar que la premisa básica de este tipo de instalaciones debe ser el medio ambiente y el sector pesquero "y no está siendo así".



"Hay ausencia de planificación ante el boom eólico que se vive en el interior y occidente de Asturias y ahora en el mar", ha afirmado Zapico, que ha advertido que si el Gobierno central ya habla de dar compensaciones a los pescadores es porque "va a haber afecciones severas a su actividad".