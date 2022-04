El Principado debe 2 millones a las asociaciones de discapacitados: "Lo peor no es la deuda, es el ninguneo"

"Ahogados y preocupados". Así está la decena de entidades que atienden a personas con discapacidad en Asturias y a las que el Gobierno del Principado adeuda más de 2 millones de euros. Se agrupan en el CERMI. Su presidenta, Carmen de la Rosa, ha hablado, este miércoles, en Herrera en COPE, tras reunirse con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar Social, que no ha pagado las facturas de enero, febrero y marzo y que corresponde a los servicios que cubren estas asociaciones.

De momento, no hay soluciones, aunque el Principado se compromete a pagar la deuda antes de que termine el mes de abril: "Solo nos dan disculpas y lo achacan a problemas burocráticos. Resulta que hay recursos económicos y no se nos paga, es incomprensible", ha reflexionado, en COPE, De la Rosa.

Advierte la presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad del Principado de Asturias de que la situación es de "asfixia económica" y que hay riesgo de que algunas de las asociaciones no puedan seguir atendiendo a sus usuarios, unos 20.000, en total.

"Alguna de ellas está al borde de la quiebra y no podemos dejar que entidades que llevan trabajando tantísimos años atendiedo a colectivos tan vulnerables, pierdan la posibilidad de seguir haciéndolo por un problema burocrático, porque aquí lo triste es que no hay falta de dinero, hay falta de organización, y es inconcebible", lamenta.

Se sienten "ninguneados"

La situación es "terrible" porque a los impagos de las facturas de 2022, estas asociaciones suman que aún no se ha puesto en marcha la Ley sobre Acción Concertada: "Nos prometieron que, en septiembre de 2020, estaría; pasó 2021 y todavía no ha entrado en vigor". Esto supone que el Gobierno de Asturias sigue pagando, al CERMI, en base a los precios de 2016: "Los costes de la luz, el gas, el transporte... Están subiendo y no tenemos dinero suficiente para pagarlos... ¿Cómo vamos a estar? Desesperados", asegura Carmen de la Rosa.

Lo peor, sin embargo, no es la deuda. O el grave riesgo que corren algunos de los servicios que ofrecen, a personas con discapacidad, estas entidades. Para la presidenta del CERMI, la confederación que las aglutina, "lo peor es la sensación de ninguneo y de falta de respeto a tantos usuarios y trabajadores".

Ante esta situación, el CERMI Asturias ha convocado una concentración en señal de protesta, el martes 19 de abril a las 11:00 horas, a las puertas de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, en Oviedo.