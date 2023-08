El Principado cierra la carretera de Los Lagos a todos los vehículos no autorizados

El Principado ha decidido cerrar totalmente, durante las veinticuatro horas del día, la entrada de vehículos privados a los Lagos de Covadonga, a excepción de los adscritos al plan especial de transporte que se pone en marcha en las fechas de mayor afluencia y de los cuenten con autorización especial para circular.



De esta forma, se suprime la posibilidad de acceder con coche privado entre las 21:00 y las 7:30 horas durante los 173 días que a lo largo del año se aplica el plan especial de transporte, principalmente en verano, Semana Santa y algunos puentes.



Así lo ha anunciado el consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, tras participar en la reunión de seguimiento del plan especial de transporte a los Lagos de Covadonga convocada a raíz del accidente de autobús en el que el lunes resultaron heridas 49 personas.



Calvo ha justificado la decisión al explicar que con ello se evitará que los vehículos privados que hasta ahora podían acceder libremente hasta las 7:30 horas, algunos de ellos de gran tamaño como autocaravanas, puedan interferir en la circulación de los autobuses y taxis adscritos al plan.



Además, se ha acordado reforzar el protocolo por el que los autobuses de Alsa que prestan el servicio del plan especial tienen en cuenta determinadas zonas de espera y de cruce de vehículos.



Calvo ha avanzado la posibilidad de introducir mejoras de forma inmediata, aunque también podría ser necesario construir alguna nueva infraestructura en la carretera para facilitar las maniobras.



Por último, el comité de seguimiento ha decidido reforzar el control de las autorizaciones especiales que tienen algunos usuarios, como ganaderos o montañeros.



La aplicación de las medidas no será inmediata, sera necesario esperar unos días que sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).



La jefa provincial de la Dirección General de Tráfico, Raquel Casado, ha incidido en que no sólo se va a impedir la circulación de autocaravanas, sino la de cualquier vehículo que no cuente con autorización, como los de vecinos con fincas en la zona, personal de Tráfico, del Parque Nacional de Picos y de los ayuntamientos de Cangas de Onís y de Onís, así como clientes de los albergues y restaurantes.



Tras reconocer que ha habido "anomalías" que no ha querido detallar, ha señalado que están estudiando dónde se ha dado el mal uso a la hora de dar autorizaciones para adoptar medidas correctoras y seguir mejorando en la seguridad en una carretera de montaña "compleja y peligrosa para cualquiera, y más para vehículos pesados".



Casado ha apuntado que a partir de septiembre se contará con una nueva aplicación para mejorar la gestión de esas autorizaciones



Por su parte, el gerente de Alsa, Javier de los Ríos, ha señalado que ya están trabajando con el Consorcio de Transportes y la administración para definir cuanto antes los "puntos de cruce seguros" en una "carretera muy singular" como es la que discurre entre Covadonga y Los Lagos, donde su compañía cubre el servicio desde hace 18 años y que "precisa de un trato diferencial".



Los conductores, que deben cumplir una serie de hitos, como experiencia y no haber tenido golpes durante una serie de años, se coordinan entre sí para garantizar la seguridad en los cruces de los autobuses.



El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González, ha puesto en valor el "trabajo conjunto y de coordinación" de las distintas partes implicadas en el plan especial de transporte, que verá aumentada su seguridad con las nuevas medidas adoptadas.