Barbón eleva a siete las viceconsejerías de su gobierno, tres más que en el anterior

Las diez consejerías del nuevo Ejecutivo asturiano se verán complementadas con siete viceconsejerías encargadas de las áreas de Justicia, Turismo e Infraestructuras, como ya había en el anterior Gobierno, pero también con otras que se harán cargo de las de Cultura, Derechos Ciudadanos, Industria y Política Sanitaria.



Las cuatro mujeres y los tres hombres que estarán al frente de ellas han sido acordados durante la reunión del Consejo de Gobierno del Principado , aunque su nombramiento no se llevará a cabo hasta una sesión posterior, una vez definida la estructura de cada consejería.



Tras varios días de goteo de nombres de los nuevos viceconsejeros, el Gobierno ha anunciado hoy que al frente de la nueva Viceconsejería de Política Sanitaria estará Pablo García (San Martín del Rey Aurelio, 1975) que en la pasada legislatura fue jefe de gabinete en las consejerías de Sanidad, Derechos Sociales y Administración Autonómica.



Al frente de la viceconsejería de Justicia se ha confirmado hoy que continuará Encarnación Vicente Suárez (Avilés, 1969), que ocupó este puesto durante la pasada legislatura, tras haber ejercido previamente como directora general en este mismo ámbito.



También repetirá como viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, Jorge García (Mieres, 1985), arquitecto de profesión que con anterioridad ocupó también la Dirección General de Movilidad y Conectividad.



Tal y como estaba anunciado, y dependiendo directamente de la Presidencia del Gobierno, la Viceconsejería de Cultura estará ocupada por la escritora y graduada en derecho Vanessa Gutiérrez, jefa de gabinete de la Consejería de Cultura la pasada legislatura.



De la Vicepresidencia y Consejería de la Presidencia dependerá la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez Fernández (Gijón, 1978), exconcejal del Ayuntamiento de Gijón y ex gerente de la empresa municipal Divertia.



La coordinadora de IU de Mieres y ex edil en ese municipio, Beatriz González (Mieres, 1964), se hará cargo de la Viceconsejería de Derechos Ciudadanos que se enmarca en la "macroconsejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos que controla el coordinador general de la coalición en Asturias, Ovidio Zapico.



Por su parte, el exconsejero de Empleo, Industria y Turismo Isaac Pola Alonso (Oviedo,1963) tomará ahora las riendas de la Viceconsejería de Industria, adscrita a la Consejería de Transición Ecológica.