El Principado asegura que el riesgo de coronavirus en Asturias “no es alto”

El consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández, resta importancia a la posibilidad de que la epidemia de coronavirus desatada en China llegue a Asturias.

Fernández ha señalado que el riesgo en Asturias, que no tiene ningún caso en investigación, "no es alto para nada", al igual que en el conjunto de España al no contar con conexiones aéreas directas con la región asiática donde comenzó la epidemia.

"El riesgo que tenemos no es algo con lo que tengamos que estar especialmente preocupados", ha dicho antes de subrayar, no obstante, que el Principado está preparado por si surgiera algún caso sospechoso, que "no es muy probable".

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) recibirá todos los posibles casos sospechosos de infección por coronavirus que se puedan producir en la región para su manejo y confirmación diagnóstica, según el protocolo diseñado por la Dirección General de Salud Pública y el Servicio de Salud.

Tras asistir en Madrid al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el consejero asturiano ha destacado el trabajo de coordinación y cooperación desempeñado por el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas y la "fluidez" en la información proporcionada sobre el brote de coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan.

Pablo Fernández también ha advertido de que la "desinformación" y la "ignorancia" sobre esta infección puede llevar al "miedo" y a actitudes "estigmatizadoras de personas de origen asiático que no tienen ningún sentido".

En parecidos terminos se han manifestado el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades autónomas, solicitando a la ciudadanía no discriminar a la población china que se encuentra en España. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recordado que "Estamos combatiendo un virus, no un grupo de ciudadanos ni personas del país. Queremos realizar un llamamiento de este tipo de actitudes no tienen ningún apoyo científico. Los riesgos están asociados a la exposición del virus, no a las características personales ".

Illa, al igual que los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, ha asegurado que el Sistema Nacional de Salud está "preparado" para hacer frente al coronavirus y se ha comprometido a mantener la línea de trabajo que llevan siguiendo desde La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la alerta internacional.