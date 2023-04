El Principado admite que habrá que reparar la mayoría de viviendas de la SAREB destinadas al alquiler

Muchas de las viviendas prometidas por el Gobierno de Pedro Sánchez que podrían ser ofertadas para alquileres sociales en Asturias están en malas condiciones. El Principado no sabe de manera exacta cuántas podrían ofertarse ni en qué estado se encuentran para acompañar la propuesta de la Administración central. Las inmobiliarias ya apuntan a que muchas son prácticamente inhabitables.

Y es que ha llegado la promesa, pero no la concrección. Melania Álvarez, consejera de Bienestar y Derechos Sociales reconoce que el banco malo todavía no ha comunicado ni la ubicación exacta de las viviendas, ni mucho menos el estado de las mismas: "En comunicación con la SAREB tenemos que saber la ubicación exacta de esas viviendas y para comprobar la situación en la que se encuentran. La mayor parte de ellas tendrán que tener una reparación previa para ponerlas a disposición. El proceso es que tendríamos que comprarlas, repararlas y ponerlas a disposición. Se trata en algunos casos de una vivienda en un municipio, en otros tres... ".

No parece que vaya a ser un proceso ni mucho menos corto. Las inmobiliarias advierten del mal estado de las viviendas y de que están ubicadas en lugares donde no hay demanda. Katia Domingo es la presidenta de la Asociación de Agencias Inmobiliarias de Asturias. Tiene claro que no suponen ninguna solución al problema del alquiler: "No tienen ni los servicios mínimos como cocinas o ventanas. No es algo inmediato y para nada puede ser un alquiler dedicado a familias desfavorecidas".

Y es que la ubicación de las viviendas tampoco satisface la demanda en cuanto a las grandes ciudades de Asturias: "En las principales ciudades hay una escasez de viviendas de alquiler. Y esto no lo va a solucionar, porque están en pueblos remotos donde la gente no va a querer ir a vivir".