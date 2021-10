El Principado no acaba de dar una solución al joven asturiano con desconexiones neuronales

La espera, desespera. Bien lo sabe Eduardo Moráis, el joven asturiano de 35 años diagnosticado de un trastorno neurológico funcional que le produce desconoxiones en el cerebro. Está en una silla de ruedas, sin control de los esfínteres, sin vista en un ojo y también ha perdido un oído. "Me dan desmayos y cada vez que me pasa no me acuerdo de nada y empeoro". El Servicio de Salud del Principado (SESPA) había quedado en ofrecerle este lunes una solución después haberle negado el traslado a la única clínica (privada) de España que, según los expertos, puede darle el tratamiento que necesita.

"Esperamos que el teléfono suene ya", relata su esposa Patricia que sabe que cada minuto es vida para su marido. No pasa, tampoco, por alto, que desde que el SESPA ponga una alternativa sobre la mesa habrá que hacer trámites y papeleo que también van a requerir tiempo. Y en las circunstancias de Eduardo, esos minutos, horas y días de espera pueden suponer nuevas desconexiones en el cerebro con daños neurológicos aún más graves.

Eduardo está ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) donde los neurólogos que le atienden le han transmitido que su única esperanza está en el Hospital Ruber Internacional de Madrid que cuenta con un tratamiento que requiere "un abordaje multidisciplinar" de varios especialistas de distintas disciplinas.

El SESPA se ha limitado a decir que está evaluando la situación de Eduardo y que "en el momento en el que identifiquemos la prestación adecuada, se lo comunicaremos al paciente y a su familia”. Los responsables sanitarios del Prncipado Insiste en que la normativa actual “asegura la equidad en cuanto a la accesibilidad a las prestaciones”. En consecuencia, “no podemos elegir de forma personal a qué queremos acceder ni hacer una indicación personalizada, salvo que sepamos que esa prestación solo se desarrolla en un punto específico”. A la familia le han transmitido que “valoramos todas las opciones públicas y, si una prestación no existe en el sistema público, buscamos en los centros concertados y privados”.

Eduardo sigue esperando una respuesta que no llega. Con no pocas dificultades para hablar y la desesperación de la situación en la que está sufriendo, Eduardo sigue pidiendo ayuda: "no quiero pagas, no quiero dinero, quiero que me deriven a Madrid".













En el momento en el que identifiquemos la prestación adecuada se la haremos llegar tanto a él como a su familia





“En el momento en el que identifiquemos la prestación adecuada, se lo comunicaremos al paciente y a su familia”, señaló Giménez. La normativa vigente –agregó– “asegura la equidad en cuanto a la accesibilidad a las prestaciones”. En consecuencia, “no podemos elegir de forma personal a qué queremos acceder ni hacer una indicación personalizada, salvo que sepamos que esa prestación solo se desarrolla en un punto específico”. Pía Giménez reiteró que la norma habitual es “valorar todas las opciones públicas y, si una prestación no existe en el sistema público, buscamos en los centros concertados y privados”.