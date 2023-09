El Principado se abre a estudiar una tasa turística de ámbito municipal

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha comprometido hoy a que la administración autonómica se haga cargo de las escuelas infantiles de cero a tres años, ahora gestionadas por los ayuntamientos, antes de que acabe esta legislatura y a elevar hasta los 10 millones de euros el fondo de cooperación municipal, si es posible, desde el próximo año. El jefe del Ejecutivo ha asegurado además que también estudiará si hay encaje legal para que los concejos que lo deseen puedan establecer una tasa turística de carácter municipal para reinvertirla en el desarrollo de su territorio, como le planteó el alcalde de Cudillero, Carlos Valle.



Barbón ha asumido estos compromisos en la cumbre de alcaldes asturianos que ha tenido lugar hoy en Oviedo con la presencia de 74 regidores y representantes de los otros cuatro concejos del Principado, una reunión que el presidente del Principado pretende repetir dentro de dos años para analizar la evolución de las demandas municipales y compromisos asumidos.



En cuanto al fondo de cooperación local, que beneficia especialmente a los ayuntamientos más pequeños, Barbón ha anunciado que pretende elevarlo hasta los 10 millones de euros anuales, un incremento de más del 16 por ciento que se sumará al del 21 por ciento que ya creció la pasada legislatura, al pasar de 7,1 a 8,6 millones. Tras este encuentro con los alcaldes del Principado, Barbón ha reconocido que hay compromisos asumidos hace cuatro años en la primera cumbre municipalista que están aún por cumplir, como la mejora de la financiación municipal y autonómica.



En cuanto al reto demográfico, ha reconocido que "no hay soluciones mágicas para un problema que tiene muchos factores" y que revertir el descenso de la natalidad "está costando" pese al incremento de las ayudas y de las deducciones fiscales.



Otros compromisos se han ejecutado, entre ellos la posibilidad de que pudieran hacer del superávit presupuestario, una vez eliminadas las limitaciones que se habían establecido, el establecimiento de cauces de diálogo con el municipalismo, con independencia del signo político o la extensión de la red de escuelas infantiles de cero a tres años. Sobre este punto, ha señalado que el 80 por ciento de los concejos ya tienen escuelas 0-3 y que la gratuidad alcanzará al 75 por ciento de los alumnos este mismo curso, mientras que al siguiente la gratuidad será total. "Hay que ir a una red autonómica de cero a tres, lo tenemos clarísimo y vamos a ir a por ello", ha subrayado Barbón, recogiendo peticiones que en ese sentido le han hecho llegar regidores como la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín.



En cuanto a las inversiones llevadas a cabo la pasada legislatura, Barbón ha señalado que se destinaron más de 65 millones a saneamiento y abastecimiento, y más de 82 a los planes de sostenibilidad turística y ha destacado el "buen funcionamiento" de los consorcios de aguas, basuras, transportes o el de servicios tecnológicos.



Barbón ha defendido la nueva estructura de gobierno "que da más relevancia a lo municipal" con una Dirección General de Administración Local que va a dedicarse a la gestión del fondo de cooperación y la asistencia a los consistorios y una la Dirección General de Infraestructuras que va a llevar todo lo que tenga que ver con obras en carreteras y obras cooperables.



Asimismo, ha afirmado que va a trasladar que es "injusto" que los alcaldes de los municipios pequeños solo puedan tener una dedicación del 75 por ciento porque merecen tenerla al cien por cien y no verse penalizados a la hora de jubilarse, y que es preciso reformar la ley de contratos del sector público, "que no hay por donde cogerla".