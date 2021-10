La princesa Leonor reaparece en Oviedo con una apretada agenda

La Princesa Leonor reaparece en público este jueves en Oviedo. Han pasado cincuenta días desde que se fue a Gales para estudiar el bachillerato internacional en el internado Atlantic College. Ha regresado a España con una semana vacaciones y parte de ese tiempo lo va a a pasar en Asturias.

Los reyes, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, presidirán mañana, viernes, la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que regresarán así a su tradicional escenario del Teatro Campoamor de Oviedo después de que la pandemia obligara el año pasado a trasladarla al Hotel de la Reconquista para celebrarse sin público.



Aún así, la ceremonia contará con un aforo limitado al 60 por ciento de las 1.313 butacas hábiles del coliseo ovetense, que para la XLI edición de los premios estrenará una escenografía renovada para, entre otros aspectos, dar más protagonismo a la escultura representativa de los galardones y reforzar la asturianía de las raíces de la Fundación Princesa de Asturias potenciando el tono amarillo presente en el escenario, como reflejo del que aparece en la bandera del Principado.



En este escenario, además del tradicional discurso del rey, se volverá a escuchar a la princesa Leonor, que se desplazará a Oviedo desde el internado de Gales donde estudia desde finales de agosto, y sumará así su tercera intervención en la solemne ceremonia tras estrenarse en 2019 a la edad de 13 años, la misma que tenía su padre en 1981 cuando tomó la palabra por primera vez.



Antes de ello, la familia real acudirá esta tarde al tradicional concierto de los Premios Princesa de Asturias en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, al que acudirán por primera vez doña Leonor y la infanta Sofía y que servirá de homenaje al compositor Joaquín Rodrigo (1901-1999) para conmemorar el 120 aniversario de su nacimiento y el 25 de la concesión al músico valenciano del premio de las Artes.



Como es habitual, los reyes, acompañados de sus hijas, tendrán el viernes por la mañana en el Hotel de la Reconquista varias audiencias, entre ellas las que conceden a los patronatos de la fundación, a los miembros de los jurados y a los galardonados en cada una de las ocho categorías.



Después de que el pasado año la pandemia provocara la ausencia de algunos de los premiados, en esta ocasión sólo faltará a la cita el economista indio Amartya Sen, galardonado con el premios de Ciencias Sociales por su trabajos sobre la teoría de la elección social, el desarrollo humano y el bienestar económico, y que no ha podido desplazarse a España por prescripción facultativa.



Además de los discursos del rey, la princesa y el presidente de la Fundación Princesa de Asturias, Luis Fernández-Vega Sanz, en la ceremonia intervendrán también cinco de los premiados.



Lo harán, por este orden, el escritor y guionista francés Emmanuel Carrère (Letras), la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem (Comunicación y Humanidades), la nadadora Teresa Perales (Deportes), el cocinero, empresario y filántripo José Andrés (Concordia) y la bióloga húngara Katalin Karikó (Investigación Científica y Técnica).



En el escenario también estarán para recoger su diploma los científicos Drew Weissman, Ugur Sahin, Özlem Türeci, Derrick Rossi, Sarah Gilbert y Philip Felgner, que comparten junto con Karikó un premio que les distingue por sus contribuciones al desarrollo de algunas de las vacunas contra la covid-19, además de la artista servia Marina Abramovic (Artes) y las responsables de la ong Campaign for Female Education (Cooperación Internacional).



La familia real cerrará su agenda en el Principado al día siguiente, sábado, con la visita a Santa María del Puerto con motivo de la concesión del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2021 a esta localidad de alta montaña, situada a casi 1.500 metros de altitud y con apenas 80 vecinos, por su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos.