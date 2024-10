La Princesa Leonor desvela cuál es su comida asturiana preferida: "Mi hermana se extrañó mucho"

La Princesa Leonor ha recibido, este jueves, el homenaje de los ovetenses y los asturianos. La heredera de la Corona, presente en la capital del Principado, para participar en la entrega de los premios que llevan su nombre, ha sido nombrada alcaldesa honoraria de Oviedo y ha recibido la Medalla de Oro de Asturias, la máxima distinción que concede el Gobierno autonómico, que también recibió su padre, Felipe VI, cuando cumplió la mayoría de edad.

Su presencia en el Ayuntamiento de la capital asturiana y en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, donde recibió la Medalla de Oro, ha supuesto el primer acto en solitario de Leonor en el Principado, adonde realizó su primera visita institucional, en 2018, con motivo de los Centenarios de Covadonga, y donde pronunció su primer discurso, en el Teatro Campoamor.

EFE/ J.L. Cereijido La Princesa de Asturias, en el Ayuntamiento de Oviedo

Este jueves, con los 18 años cumplidos, Leonor ha recibido el bastón de mando municipal de Oviedo, que ha sostenido en su recorrido por las calles de la capital asturiana hasta la sede de la Universidad. Allí, antes de recibir la Medalla de Asturias, ha pronunciado un emotivo discurso en el que ha asegurado que recibe los reconocimientos "con respeto y con la certeza de que, como lo sintió mi padre hace casi 40 años, significan algo muy importante".

Sangre asturiana

La Princesa ha recordado el origen asturiano de su familia materna -la Reina Letizia es ovetense- y sus viajes, desde muy pequeña, junto a los Reyes y la Infanta Sofía, al Principado: "Conocí montes, valles y pueblos increíbles… las dos (ella y su hermana) hemos sido muy felices aquí" y Asturias "siempre será la patria querida que dice su himno".

De sus visitas al Principado, ha confesado que "me aficioné, incluso, a los oricios -erizos de mar, en castellano- ante la cara de extrañeza de mi hermana… ella es más de pantrucu".

Leonor ha celebrado que los asturianos "me habéis arropado siempre, me regaláis vuestro cariño y me hacéis sentir acogida y feliz en todas las ocasiones". Por eso, ha subrayado que "llevo a Asturias a mi corazón" y tener sangre asturiana "no solo imprime carácter: es un orgullo y una alegría".

¿Qué es el pantrucu?

El pantrucu es un plato tradicional de Asturias que se elabora con la carne de la matanza de cerdo, sangre, tocino, cebolla, pimentón y harina de maíz. Se envuelve en hojas de berza; de ahí el otro nombre por el que es conocido: el emberzao.

Es típico del oriente asturiano y, aunque se parece a la morcilla, se elabora de manera diferente. Cuando la mezcla está envuelta, se ata con un hilo y se cuece.