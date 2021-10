La Princesa Leonor en el Campoamor: "Echaré mucho de menos Asturias"

La princesa Leonor ha reivindicado este viernes el papel de los jóvenes, de quienes ha asegurado que "tienen mucho que aportar" y han de ser "importantes" para lograr un mundo "más sostenible, más justo y mejor para todos".



Leonor de Borbón, acompañada por los reyes y la infanta Sofía, ha protagonizado su tercer discurso en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, que este año ha vuelto a celebrarse en un remozado Teatro Campoamor de Oviedo después de que en la anterior edición fuera en el Hotel Reconquista por la pandemia.



"Me alegra mucho volver a Oviedo para celebrar la entrega de nuestros premios. Siempre he visto a mis padres en este escenario reconocer el trabajo bien hecho y las iniciativas y las ideas que hacen mejorar a las sociedades", ha comenzado sus palabras la princesa de Asturias, que en inglés, ha felicitado a los galardonados y les ha agradecido su presencia.



La primogénita de los reyes ha subrayado que los premiados son "guía imprescindible para todos" al poner de relieve que "la cultura, la ciencia, la solidaridad son esenciales para la vida en común".



En particular, para las nuevas generaciones: "Como estudiante de bachillerato, pienso en todos los jóvenes que lo pueden hacer y en lo mucho que podemos aprender de vosotros".



"Proyectáis sobre nosotros, los más jóvenes, la certeza de que también tenemos mucho que aportar, que podemos ser importantes y mostrarnos responsables para tratar de pensar en un futuro más sostenible, más justo, mejor para todos", ha rematado.



Según la heredera al trono, las trayectoria de los galardonados le motivan "aún más" en su tarea de formarse: "Estudiar y observar vuestra obra me ilusiona y me llena de fuerza para seguir asumiendo mis responsabilidades y trabajar siempre con el mayor compromiso".



La princesa de Asturias hizo ayer, jueves, su primera aparición desde su marcha al internado de Gales (Reino Unido), donde regresará a las clases de bachillerato el 1 de noviembre, al día siguiente de celebrar su 16 cumpleaños.



Lo hará, ha confesado, con el recuerdo de la nueva edición de la entrega de los premios que la "emociona y conmueve".



"Y echaré mucho de menos esta tierra, Asturias, a la que quiero tanto y donde mi hermana Sofía y yo nos sentimos siempre en nuestra casa", ha concluido para incidir en el cariño que profesa a la tierra de su madre, la reina.



Además de los reyes y su hermana, ha seguido el acto desde un palco la reina Sofía y desde la platea, su otra abuela, Paloma Rocasolano.



En su breve discurso, Leonor de Borbón ha glosado los méritos de cada uno de los premiados, entre ellos, la escritora estadounidense e icono del feminismo Gloria Steinem, premio en Comunicación y Humanidades, por su "comprometida defensa de los derechos de las mujeres".



También de la ong Campaign for Female Education (Cooperación Internacional) ha destacado su trabajo en la educación de tantas mujeres y niñas que sufren discriminación o violencia".



A los investigadores de la vacuna contra la covid-19 les ha agradecido haber demostrado que "la ciencia aporta seguridad y progreso".



De la nadadora paralímpica, Teresa Perales, ha elogiado su "fuerza, determinación y constancia" y del cocinero José Andrés, su compromiso solidario en dar de comer a los más necesitados.



"Os felicito y admiro", ha resumido al referirse a los galardonados en la 41 edición de los premios que llevan su nombre, cuya ceremonia ha recuperado buena parte de la normalidad previa a la pandemia, aunque con el aforo del teatro limitado a un 60 por ciento. EFE