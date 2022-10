Premio al Pueblo Ejemplar: La princesa Leonor abandona Cadavedo tras sentirse indispuesta como su hermana

Doña Leonor de Borbón se ha visto obligada a interrumpir la visita que estaba realizando a Cadavedo junto a los reyes para entregar a esta localidad el premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2022 al sufrir una indisposición, una circunstancia que ya había impedido acudir a su hermana, la infanta Sofía.



Tras completar junto a sus padres la primera parte del recorrido por esta parroquia de la comarca occidental del Principado, la princesa no se ha reincorporado a la comitiva al salir de la visita que realizaban a la casa del Padre Galo, uno los poetas más importantes en lengua asturiana.



Así, doña Leonor no ha subido al escenario situado en el campo de la iglesia, donde estaba previsto que entregase el galardón y que pronunciase un discurso al que ha dado lectura su madre, la reina Letizia, que ha relatado que tanto la infanta Sofía como la princesa Leonor habían pasado mala noche y que la segunda había hecho un esfuerzo, "pero no ha podido seguir".



Doña Letizia ha atribuido la indisposición de sus hijas a una gastroenteritis -"todas hemos tenido una gastroenteritis alguna vez, en 24 ó 48 horas estarán bien", ha señalado la reina- a la vez que se comprometido a volver a Cadavedo con sus dos hijas "alguna vez".



De esta forma, el rey ha sido el encargado de entregar el premio al presidente de la Sociedad Popular, Cultural y Recreativa La Regalina, Ángel Luis Valverde Martínez y ha lamentado que, pese al gran esfuerzo que ha realizado la princesa, a la que le hacía mucha ilusión el acto al igual que a su hermana, "ha aguantado hasta donde ha podido" en el acto.



"Como ha dicho la reina, volveremos, aún con este contratiempo y con el tiempo que tenemos, pero eso es bueno para la tierra y estamos encantados de estar aquí", ha añadido.

El rey pide dar futuro a los jóvenes

En su discurso, el rey ha defendido este sábado que se den oportunidades de futuro a los jóvenes para que puedan permanecer en los pueblos y “escapar del despoblamiento que tanto afecta al mundo rural”.



Ante el medio millar de vecinos de Cadavedo y de otros núcleos del municipio de Valdés al que pertenece, el monarca les ha felicitado por su “voluntad de vivir en concordia” y de “mirar al futuro convencidos de que, con esfuerzo y unión, será aún mejor”.



“Sois un pueblo unido, emprendedor, solidario y culto”, ha valorado el jefe del Estado en su elogio a la localidad, enclavada en la costa occidental de Asturias, cerca de Luarca.



Además de ser destino turístico, Cadavedo vive de la madera, la ganadería y la agricultura, lo que ha favorecido que la población no haya disminuido en los últimos años.



A juicio de don Felipe, esta diversidad económica permite a la gente de Cadavedo “ofrecer futuro a los jóvenes y escapar del despoblamiento que tanto afecta al mundo rural”.



“Cadaveu es un resumen de lo que significa ser una comunidad ejemplar (…) Sois parte esencial de la mejor Asturias”, ha remarcado el rey, quien también ha destacado “la gran belleza” del paraje natural don está situado, “difícil de igualar”.



Tras recorrer la calle principal del pueblo, charlar con los vecinos, conocer sus costumbres y observar algunas de las casonas y hórreos que forman parte del patrimonio arquitectónico del pueblo, el monarca ha dado las gracias por el recibimiento brindado con “tanto cariño” y ha elogiado sus ganas de “seguir siendo ejemplares”.