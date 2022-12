Primer encontronazo entre Adrián Barbón y Diego Canga

El candidato del PP a la Presidencia del Principado, Diego Canga, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, de aprovechar el encuentro anual de Compromiso Asturias XXI para hacer propaganda política sobre lo bien que está Asturias, cuando a su juicio "el discurso no coincide con la realidad".



Canga ha realizado estas declaraciones al término del XIV Encuentro Anual de Compromiso Asturias XXI celebrado en el Centro Niemeyer.



“No era el momento para los discursos políticos y, por lo tanto, yo me voy a morder la lengua y simplemente voy a decir que no me parece elegante que en un evento lleno de personas que han dejado Asturias por falta de oportunidades se haga precisamente un acto de propaganda”, ha declarado el candidato popular.



El expresidente de Compromiso Asturias XXI se ha referido de ese modo a la intervención de Adrián Barbón, que, entre otras consideraciones, ha dicho que los presupuestos regionales para 2023 permitirán desplegar “el mayor esfuerzo realizado en la historia del Principado para afrontar el reto demográfico”.

Barbón ha admitido que es probable que la comunidad autónoma baje este año del millón de habitantes, si bien ha precisado que la pérdida de habitantes, el envejecimiento y la despoblación de concejos, en especial los rurales, “no es un hecho nuevo ni insólito”.



“Llevamos dando pasos toda la Legislatura y para el próximo ejercicio hemos elevado el listón a niveles impensables hace sólo unos años”, ha dicho Barbón, en alusión al aumento de las ayudas directas a la natalidad, la implantación de las ayudas a la conciliación o la aplicación de un amplio catálogo de deducciones fiscales que beneficiarán en especial al medio rural.

“Estas medidas no bastarán por sí solas para superar el desafío demográfico; me precio de hablar con claridad y de escapar tanto del adanismo como del arbitrismo”, ha declarado el presidente regional, que ha considerado que, “en la política, la mezcla de adanismo, con su desprecio a todos los logros anteriores, y arbitrismo, con su confianza en las pócimas curalotodo, es una combinación explosiva como la nitroglicerina”.