La prevención ambiental, solución para frenar el consumo de alcohol en los jóvenes, advierten los expertos

El consumo de drogas, de alcohol y de psicofármacos ha aumentado tras la pandemia en los jóvenes. Y eso, obviamente, preocupa. Durante este miércoles y también durante la mañana de este jueves se abordarán esos problemas en diferentes mesas redondas y ponencias que se desarrollan en el Palacio de Congresos de Oviedo. Las jornadas 'Municipio y Adicciones' llegan a su decimosegunda edición. Está centrada en "La cara B de la normalización". Diferentes expertos y profesionales reflexionan sobre la normalización de los consumos de drogas y otros comportamientos potencialmente adictivos.

Para atajar ese problema, los expertos apuestan por la prevención ambiental. ¿Y qué es la prevención ambiental? Consiste en modificar el entorno para que los jóvenes no sientan llamadas al consumo. Esas llamadas existen y están a la orden del día. Lo advierte Francisco Caamaño, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología: "Nuestras ciudades tienen llamadas continuas al consumo de alcohol. Mobiliario urbano, sillas de los bares, escaparates, cuando entramos en un supermercado...".

Todo ese acceso a esa información llega a los jóvenes: "Nuestros jóvenes tienen mucha información sobre alcohol, pero siguen consumiéndolo. La prevención ambiental va en la línea de modificar el entorno para hacerlo con menos llamadas al consumo". "La información no es suficiente. El ambiente pesa mucho más que los datos que puedan tener los jóvenes. Hay que cambiar el ambiente en el que se toman las decisiones. No es suficiente con saber el daño que hace el consumo. Hay que no facilitar el consumo".

Los expertos reclaman políticas desde las Administraciones para incidir en esta protección ambiental. Señalan que ese ambiente pesa más que los datos e información que pueden tener los jóvenes. Es una de las conclusiones a la que se ha llegado en la jornada Municipio y Adicciones, que se está desarrollando en el Palacio de Congresos de Oviedo. También se ha hablado del consumo de drogas, de psicofármacos y de la adicción al juego.