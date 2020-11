El presidente de OTEA llama a la calma a los hosteleros, pero entiende el hartazgo

Puede y debe de ser una semana clave para el sector de la hostelería en Asturias a punto de cumplirse un mes con la persiana bajada. La tensión ya se palpa en muchos negocios sobre todo con el mes de diciembre por delante, uno de los meses clave para facturar. Insisten en que no pueden permanecer cerrados por más tiempo mientras la vida fluye en las ciudades con las luces navideñas, gente en las calles y gran parte del comercio abierto. Llegados a este punto, el presidente de la patronal OTEA, José Luís Álvarez Almeida, hace una llamada a la responsabilidad y al sentido común, porque hay que hacer las cosas como las hay que hacer. Almeida añade que yo entiendo a compañeros hosteleros que están encerrados en las iglesias, pero con todos mis respetos, poca fuerza vamos a hacer encerrándonos en la iglesia más que causar incomodo que van a las iglesias con otro tipo de sentimientos y de necesidades. Así todo, el presidente de la patronal advierte de que si este gobierno no esta a la altura de las circunstancias, el sector saldrá a la calle y eso es lo que me preocupa, porque salir a la calle es muy fácil, controlar la calle ya no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de otros y ese es el miedo que tenemos desde OTEA, sentencia.

En la calle, el sentir de los hosteleros es de máxima incertidumbre, y aunque prefieren levantar la persiana "legalmente" y con todas las medidas de seguridad, también entienden lo ocurrido, por ejemplo en Burgos, donde muchos hosteleros van a llevar a desobedecer civilmente las normas y reabrirán sus negocios. Aquí en Asturias, de momento, se respira una calma "tensa".