El presidente del TSJA cifra en 10.000 los casos suspendidos por la huelga

La Justicia lleva paralizada más de cuatro meses. Tras la huelga de letrados ha llegado la de los funcionarios judiciales y eso deja un balance de más de 10.000 casos suspendidos. Unos casos que tendrán que desarrollarse en algún momento, para lo que será necesario un esfuerzo extra de cara a recuperar la normalidad. Ya se barajan planes de refuerzo como prolongar la actividad judicial a sesiones vespertinas. Pero para ello tanto el Gobierno central como el Principado deben asumir la retribución extra que tendrían que abonar a los trabajadores de Justicia.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro, reconoce que está preocupado y calcula que va a hacer falta un año para resolver el tapón generado por los conflictos laborales: "Los juzgados tienen las mañanas señaladas y el refuerzo debería ser por la tarde. No se me ocurre otra alternativa". Aunque apuesta por quitar hierro: "Tampoco hay que preocuparse en exceso. La situación no es del todo deseable, pero los tiempos en Justicia tampoco son de inmediatez. La Justicia no es que sea lenta, es que tiene sus tiempos. Decidir sobre la vida de los demás no es algo de hoy para mañana".

También ha aprovechado Chamorro para pedir al Gobierno del Principado una inversión redoblada para mejorar sedes y los sistemas telemáticos con los que trabajan. Lo ha hecho tras la ceremonia de jura de cargos de los seis nuevos jueces en prácticas en el Principado. Se van a estrenar en solitario en el Juzgado de Avilés.