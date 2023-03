El presidente del PP catalán acusa a Barbón de "copiar lo malo" de la política lingüística de Cataluña

El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha advertido hoy de la "senda peligrosa" en la que está entrando el jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, al "copiar lo malo" de la política lingüística impulsada por la Generalitat y le ha advertido de que las lenguas "deben servir para unir, no para separar ni para distinguir entre buenos y malos asturianos o catalanes".

Fernández ha hecho estas afirmaciones durante la visita que ha realizado a Pravia y a Grado para apoyar la candidatura del cabeza de lista del PP en las elecciones autonómicas en Asturias, Diego Canga, del que se ha mostrado convencido de que tiene "muy claro cómo lograr la convivencia" y evitar que se rompa como ha ocurrido con la deriva secesionista en Cataluña.



"Cataluña sigue siendo querida en el resto de España, pero admirada me temo que ya no", ha apuntado tras lamentar que haya perdido su carácter de sociedad cosmopolita capaz de liderar al conjunto del país en económico y en lo cultural, una deriva a la que ha contribuido "el fracaso" que ha supuesto utilizar la cuestión lingüística para crear "cortijos que vivan de lo público".



Las lenguas de cada territorio "deben ser de apertura y no una barrera de entrada y no un requisito que aísle a unos para premiar a otros", ha subrayado el dirigente del PP catalán, que ha defendido además que el candidato popular en Asturias, una tierra que "siente" dado que sus padres nacieron en Somiedo y Belmonte de Miranda, "reúne las cualidades" para que el Principado haga frente a sus desafíos.



En este sentido, y tras vincular la resolución del reto demográfico en la región con la captación de fondos europeos, Fernández ha apuntado que, "con el debido respeto" a Barbón, no puede competir en ese ámbito con Canga que le supera en solvencia técnica y política y en influencia para lograrlos.



Por su parte, el candidato popular, que ha visitado junto a Fernández una quesería en Pravia y ha participado en un encuentro con afiliados en Grado, se ha mostrado satisfecho por el desarrollo de la precampaña -"el viento sopla en buena dirección", ha apuntado- tras recibir este sábado el respaldo del líder catalán y el viernes el del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a los que seguirán en los próximos días otros dirigentes nacionales del PP. "Nosotros, al revés que Barbón, sí queremos que vengan", ha apuntado Canga.